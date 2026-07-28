"Bizeps": Spielt Georgina Fleur hier auf Aleks Petrovic an?

Sind Georgina Fleur (36) und Aleksandar Petrovic (35) etwa ein Paar? Schon seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche rund um die beiden Realitystars – und ein neuer Instagram-Post der 36-Jährigen sorgt jetzt für noch mehr Gesprächsstoff. Mit traurigem Blick zeigt sich Georgina in einem Video in der Business Class eines Flugzeugs und schreibt dazu: "Heute Nacht auf einem Kissen schlafen zu müssen und nicht auf einem Bizeps." Viele Fans fragen sich nun, ob sie damit auf Aleks anspielt – schließlich ist der 35-Jährige bekannt für seine muskulösen Oberarme.

In den Kommentaren diskutieren User, ob sie sich in der ungewohnten, einsamen Nacht im Flieger nach der vertrauten Nähe eines ganz bestimmten Mannes sehnt. In den vergangenen Wochen waren die beiden Realitystars schon mehrfach miteinander in Verbindung gebracht worden, nachdem sie immer wieder zusammen gesichtet worden sein sollen. Auch damals hielten sich beide bedeckt und verzichteten auf eine klare Einordnung. Weder Georgina noch Aleks haben sich öffentlich dazu geäußert, ob zwischen ihnen tatsächlich mehr läuft.

Dass Georgina ihr Liebesleben nicht komplett offenlegt, kennen ihre Fans bereits. Auf Mallorca war sie kürzlich bereits Thema, als sie dort mit Aleks unterwegs gewesen sein soll und ein vermeintlich inniger Moment für Wirbel sorgte. Als ein Kollege aus der Reality-TV-Welt sie darauf ansprach, reagierte die Influencerin eher verspielt als erklärend und ließ offen, welche Rolle Aleks in ihrem Leben tatsächlich spielt. Bekannt ist, dass Georgina ihr Privatleben immer wieder phasenweise öffentlich macht, dann aber wieder stärker schützt. Aleks bewegt sich in einem ähnlichen Umfeld aus Partys, Drehs und Social Media – beide treffen daher immer wieder aufeinander und wissen, wie viel Aufmerksamkeit selbst kleine Andeutungen bei ihren treuen Followern auslösen können.

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Collage: RTL / Africa Vumazonke, Instagram / georginafleur.tv Collage: Aleks Petrovic und Georgina Fleur

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, April 2026

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora