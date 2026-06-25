Glaswurf bei "Prominent getrennt": Aleks verliert die Nerven

Auf diesen Moment haben viele Fans von Prominent getrennt gewartet: Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) gehen in ihre sogenannte Zeit zu zweit und müssen sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen. Während Vanessa zu Beginn noch offen in das Gespräch geht und im Einzelinterview von einem Full-Circle-Moment spricht – "Wir haben unsere Beziehung im Fernsehen gestartet, wir haben uns im Fernsehen kennengelernt. Und ich finde, es ist ein guter Abschluss, das Ganze dann auch hier wieder zu beenden" –, kippt die Stimmung schnell. Aus der lang erwarteten Aussprache entwickelt sich ein heftiger Streit, bei dem alte Verletzungen, Vorwürfe und aufgestaute Wut ans Licht kommen. Am Ende bricht Aleks das Gespräch ab und zeigt dabei ein zunehmend aggressives Verhalten.

Der Konflikt eskaliert bereits zu Beginn, als die beiden über das Ende ihrer Beziehung sprechen. Während Vanessa überzeugt ist, alles dafür getan zu haben, die Trennung respektvoll über die Bühne zu bringen, wirft Aleks ihr vor, die Geschehnisse bewusst zu verdrehen. "Du willst deine Wahrheit nach außen verkaufen, als wäre es die reine Wahrheit. Aber deine Wahrheit ist nicht die richtige Wahrheit", hält er ihr entgegen. Vanessa beschreibt die Beziehung als emotionalen Albtraum und spricht von einem "goldenen Käfig". Als sie erklärt, für sie sei nach dem zweiten Lagerfeuer bei Temptation Island VIP Schluss gewesen, reagiert Aleks gereizt und wirft ihr erneut vor, zu lügen: "Deswegen hatten wir zehn Monate keinen Sex. Lüg nicht." Die Situation spitzt sich schließlich so weit zu, dass Aleks aus Wut auf den Boden schlägt.

Im weiteren Verlauf wird der Fame Fighting-Boxer immer emotionaler und bricht schließlich in Tränen aus. Doch Vanessa zeigt wenig Mitgefühl und zweifelt die Echtheit seiner Gefühle an. Das macht Aleks nur noch wütender: "Machst du dich lustig? Machst du dich über meine Emotionen lustig?", wirft er ihr vor. Im Einzelinterview erklärt Vanessa dagegen: "Es ist immer so ein Kreislauf, weil er sich emotional gar nicht unter Kontrolle hat. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen." Als Aleks ihr später entgegenhält, sie habe mit der Trennung ihn verloren, kontert Vanessa selbstbewusst: "Da habe ich nichts mit verloren. Ich habe mich dafür gewonnen – und das ist das Schönste an der Sache." Für sie sei die Trennung vor allem eine Chance gewesen, sich selbst wiederzufinden: "Ich weiß, wer ich bin."

Anschließend eskaliert die Situation endgültig. Aleks wirft Vanessa vor, ihn drei Jahre lang nur für ihren eigenen Bekanntheitsgrad ausgenutzt zu haben. Vanessa weist die Vorwürfe entschieden zurück und erhebt ihrerseits schwere Anschuldigungen: "Du hast alle meine Trigger gegen mich verwendet. Wie soll ein Mensch wie ich es schaffen, sich zu lösen, wenn du mir immer wieder zeigst, dass ich zu schwach bin dafür?" Als sie das Gespräch fortsetzen will, hält Aleks sie zurück. Nachdem Vanessa ihn auffordert, seine Finger wegzunehmen, und ihm entgegenhält: "Wenn hier keine Kameras wären, hättest du wahrscheinlich schon wieder gegen die Wand geschlagen", verliert er endgültig die Fassung. Er schüttet ihr sein Sektglas über, wirft das Glas neben ihr auf den Boden und verlässt wutentbrannt die Situation: "F*ck off, Alter."

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

RTL Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"