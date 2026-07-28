Georgina Fleur reagiert auf Liebesgerüchte um Aleks Petrovic

Georgina Fleur (36) räumt mit den Spekulationen um Aleksandar Petrovic (35) auf: Nach den Dreharbeiten zu Das große Promi-Büßen wurden die beiden zuletzt als mögliches neues Realitypaar gehandelt, nachdem kurz nach Produktionsende eine gemeinsame Instagram-Story aufgetaucht war. Jetzt hat sich die Reality-TV-Bekanntheit im Podcast "Blitzlichtgewitter" selbst zu Wort gemeldet und erklärt, was hinter dem viel diskutierten Clip steckt. Demnach sei die Aufnahme lediglich direkt nach dem Dreh entstanden, gemeinsam mit Aleks und einer weiteren Kandidatin. Von einer aufkeimenden Romanze will Georgina dabei nichts wissen und macht klar, dass zwischen ihr und Aleks keine Liebesgeschichte begonnen habe.

Im Podcast schildert Georgina auch, warum sie die Wirkung der Story damals offenbar ganz anders eingeschätzt hatte. Während der Produktion hätten die Kandidaten keinen Zugriff auf ihre Handys gehabt und deshalb nichts von aktuellen Schlagzeilen rund um das Privatleben des Realitystars mitbekommen. "Als ich die Story hochgeladen habe, wusste ich gar nicht, was bei dem im privaten Leben so abgeht", sagt sie in "Blitzlichtgewitter". Auch weitere Gerüchte weist sie zurück. Laut Georgina sei die Behauptung, sie sei mit Aleks am Strand gewesen, "von vorne bis hinten irgendwie alles erfunden und zusammengedichtet", wie sie im Podcast betont. Auf direkte Nachfragen der Moderatoren zu einem möglichen Kuss mit Aleks reagierte sie allerdings ausweichend und sagte nur: "Du wolltest doch eine andere Frage stellen?" Gleichzeitig erklärte sie, dass sie Aleks nicht wegen Berichten außerhalb der Show verurteilen wolle, weil sie ihn in einer besonderen Ausnahmesituation kennengelernt habe.

Ganz neu ist die Aufregung um Georgina und Aleks nicht: Schon zuvor hatte die Influencerin mit Andeutungen und öffentlichen Begegnungen auf Mallorca für Gesprächsstoff gesorgt, nachdem sogar über ein mögliches Kussvideo spekuliert worden war. Damals hielt sie sich mit klaren Antworten noch eher bedeckt. Umso deutlicher fällt ihr Ton nun aus. Die Realitybekanntheit, die auch privat als Mutter immer wieder Einblicke in ihren Alltag gibt, setzt damit bei dem Thema einen klaren Punkt. Aleks wiederum stand in den vergangenen Wochen nicht nur wegen "Das große Promi-Büßen" im Fokus, sondern auch wegen Schlagzeilen zu seinem Liebesleben.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026