Kuss mit Tim: Darum sorgte sich Bachelors-Miri um die Kamera

In Folge acht von Die Bachelors bekam Miri endlich ihren lang ersehnten Kuss mit Tim Reitz – doch so unbeschwert, wie sie es sich vorgestellt hatte, war der Moment nicht. Während des romantischen Dates beugte sich Tim plötzlich zu ihr vor und küsste sie, doch statt pure Freude zu empfinden, kreisten Miris Gedanken. Nach dem Date bemerkte Tim selbst, dass sie sich nicht ganz fallen lassen konnte – und damit lag er richtig. Im Gespräch mit Promiflash schildert Miri nun, was in ihr vorging.

Miri gesteht, dass sie in dem wichtigen Moment gedanklich ganz woanders war. "Es war ein sehr schöner Kuss, leider war ich ein bisschen verkopft und konnte mich nicht so richtig fallen lassen, weil ich so besorgt war, dass es auf Kamera total doof aussieht, wie ich küsse, und dass meine Familie und Freunde das sehen werden", gibt sie zu. Miri ordnet diese Gedanken im Interview mit Promiflash selbst als "total komisch" ein. Auch ihre Gefühle für Tim machten es der Wahlberlinerin schwer, sich zu entspannen: "Immer wenn ich Zeit mit Tim verbracht habe, wurde er interessanter für mich. Je besser ich ihn kennengelernt habe, desto größer wurde die Vision von einem Kennenlernen außerhalb der Show." Gleichzeitig sei ihr klar gewesen, dass Tim mit ihren Konkurrentinnen Kim und Vivi emotional schon weiter sei und es schwierig werden könnte, dieses Level noch zu erreichen.

Bereits in den Wochen zuvor hatte die 28-Jährige in der Show immer wieder betont, wie sehr sie sich einen gemeinsamen Kuss mit Tim wünscht. Nach dem Zipline-Abenteuer, das die beiden in dieser Folge zusammen erlebt hatten, fanden sie bei einem Glas Sekt den richtigen Rahmen dafür. Warum ihr die körperliche Nähe zu Tim so besonders am Herzen liegt, macht Miri gegenüber Promiflash ebenfalls deutlich: "Ich brauche viel Zärtlichkeit und Körperkontakt. Ich kuschele sehr gerne und brauche das einfach, um zu funktionieren und Kraft und Energie zu tanken." Gleichzeitig betont sie, dass ihr die emotionale Ebene genauso wichtig sei.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Miri

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RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026