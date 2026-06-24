Na endlich: Auch sie bekommt einen Kuss von Bachelor Tim

In Folge acht von Die Bachelors ist es für Miri endlich so weit: Nachdem sich die 28-jährige Immobilienverwalterin schon lange ein romantisches Einzeldate inklusive Kuss mit Tim Reitz gewünscht hatte, scheint ihre Stunde endlich gekommen zu sein. Nach einem aufregenden Zipline-Abenteuer relaxen die zwei bei einem Glas Sekt in der Natur. "Ich hoffe, dass Tim und ich noch mal unsere Gespräche intensivieren, dass wir uns vielleicht näherkommen – aber ich will mir da keinen Druck machen. Wenn es nicht zum Kuss kommt, dann ist es so", schildert Miri im Einzelinterview ihre Gedanken. Die beiden unterhalten sich gerade, als sich Tim plötzlich unvermittelt vorbeugt und sie küsst.

Miri ist die dritte Kandidatin, die einen Kuss von Tim ergattert – zuvor kam er bereits Kim und Vivi näher. "Der Kuss, der hat sich richtig gut angefühlt", resümiert Tim im Einzelinterview. Dennoch habe der Unternehmer das Gefühl gehabt, Miri könne sich in seiner Gegenwart nicht so richtig fallen lassen. Diesen Eindruck bestätigt sie kurz darauf beim Date selbst. "Tim, ich hab so Angst wegen des Kusses, wie das aussieht in der Kamera. Ich mache mir da schon viele Gedanken", platzt es plötzlich aus ihr heraus. Als Tim ihre Sorgen hinterfragt, gesteht sie: "Ich habe lange meinen Selbstwert anhand meines Äußeren festgemacht. Der Maßstab für meinen Selbstwert war, wie viel Bestätigung ich von außerhalb bekomme."

Dass Miri und Tim so weit gekommen sind, war nicht selbstverständlich. Kurz zuvor hatte die Wahlberlinerin bei einem romantischen Date am Traumstrand von Südafrika versucht, den Moment für den ersehnten ersten Kuss zu nutzen – und war von einem unbeeindruckten Tim gekorbt worden. "Das ist ein bisschen zu plump [...]. Wenn ich aufgefordert werde zu küssen, dann fühle ich das auch nicht", erklärte Tim damals klipp und klar. Miri stufte ihre Aktion im Nachhinein selbst als "maximal cringe" ein.

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Miri, Immobilienverwalterin aus Berlin