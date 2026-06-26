Millie Bobby Brown verliebt mit Jake Bongiovi bei Premiere

Strahlender Auftritt in New York: Millie Bobby Brown (22) hat am Donnerstagabend die große Premiere von ihrem neuen Film Enola Holmes 3 im Plaza Hotel gefeiert – und dabei ganz verliebt mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) auf dem roten Teppich posiert. In einem atemberaubenden, glitzernden Galia Lahav Kleid zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich, während Jake im eleganten blauen Anzug an ihrer Seite blieb. Immer wieder suchten die beiden die Nähe zueinander und tauschten vor den Fotografen zärtliche Küsse aus. Unterstützung bekam Millie nicht nur von ihrem Mann, sondern auch von ihrem langjährigen Freund und Stranger Things-Kollegen Noah Schnapp (21), wie unter anderem DailyMail berichtet.

Für ihren großen Netflix-Abend setzte Millie auf Glamour pur: Zu der bodenlangen, schulterfreien Robe kombinierte sie eine funkelnde Diamantenkette aus Weißgold von Chopard, ihr dunkles Haar trug sie in einer lässigen, langen Flechtfrisur über den Rücken. Jake wählte einen schicken blauen Anzug mit weißem Hemd, schwarzer Krawatte und hellen Loafern und überragte seine Frau deutlich auf dem Teppich. Neben Noah mischte sich auch Millies Leinwandpartner Louis Partridge unter die Gäste – mit ihm posierte sie Arm in Arm für die Kameras. "Enola Holmes 3" startet am 1. Juli bei Netflix und führt die junge Detektivin dieses Mal nach Malta.

Privat könnte es für Millie und Jake derzeit kaum besser laufen: Das Paar, das 2024 geheiratet hat, ist seit Sommer 2025 Eltern einer kleinen Tochter, die es adoptiert hat. In dem Podcast "Not Gonna Lie" erzählte Millie vor Kurzem, dass sie schon als Kind davon geträumt habe, zu adoptieren, und dass sie bei ihren Puppen immer Adoption nachgespielt habe, anstatt Schwangerschaft. Gleichzeitig betonte die Schauspielerin, dass sie sich in Zukunft auch ein leibliches Kind vorstellen könne.

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi bei der Weltpremiere von "Enola Holmes 3" im Plaza Hotel in New York

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Getty Images Noah Schnapp bei der Weltpremiere von "Enola Holmes 3" im Plaza Hotel in New York City, Juni 2026

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Getty Images Millie Bobby Brown und Louis Partridge bei der Premiere von Enola Holmes 3 in New York City