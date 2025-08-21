Überraschung: Millie Bobby Brown & Jake haben Kind adoptiert

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben ihre Fans mit einer rührenden Nachricht überrascht: Die beiden sind Eltern geworden! Auf Instagram gibt die Schauspielerin jetzt bekannt, dass sie und der Sohn von Jon Bon Jovi (63) in diesem Sommer ein kleines Mädchen adoptiert haben. In ihrem Post schreibt Millie: "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und plötzlich waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake Bongiovi."

Bereits im März sprach Millie in einem Interview offen über ihren Wunsch, in jungen Jahren eine Familie zu gründen. Im Podcast "Smartless" erzählte sie, dass sie sich schon immer als Mutter gesehen habe. "Meine Mutter bekam ihr erstes Kind mit 21, und mein Vater war 19. Seit ich ein kleines Kind war, wollte ich immer Babypuppen haben. Ich wollte eine Mutter sein, so wie meine Mutter für mich war", erklärte sie. Jake sei sich von Anfang an bewusst gewesen, wie wichtig ihr dieser Lebenswunsch sei. Neben ihrer Schauspielkarriere sei ihre Rolle als Mutter für sie eine Herzensangelegenheit.

Die Adoption kommt rund ein Jahr nach der Hochzeit des Paares. Nach der Verlobung im April 2023 gaben sich Millie und Jake im Mai 2024 das Jawort. Im September desselben Jahres schmissen sie dann noch eine zweite Hochzeitsparty in Italien. In so jungen Jahren zu heiraten, ist ein großer Schritt – doch Millie war sich schnell sicher, dass Jake der richtige Mann an ihrer Seite ist. Wie sie im "Call Her Daddy"-Podcast erzählte, sei diese Erkenntnis gekommen, kurz nachdem die beiden zusammengezogen waren: "Wir hatten gemeinsame Hunde und haben uns um unsere Tiere gekümmert. Wir lebten diesen Alltag zusammen. Mir wurde klar: 'Ich möchte nie wieder mit jemand anderem zusammen sein, ich will nur dich.'"

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, Oktober 2022

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

