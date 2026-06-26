Nach Kritik: Sender äußert sich zu Aleks Petrovics Glaswurf

In der neunten Folge Prominent getrennt sorgt ein Vorfall aktuell für große Aufregung im Netz: Während seiner Zeit zu zweit mit Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) verliert Aleks Petrovic (35) die Kontrolle, überschüttet sie mit Sekt und wirft ein Glas zu Boden – nur wenige Zentimeter neben ihr. Die Szene wurde in der Show ausgestrahlt und entfacht seitdem heftige Diskussionen unter den Zuschauern. Viele Fans zeigen sich schockiert und fordern Konsequenzen für den Realitystar. Ihre Kritik richtet sich dabei auch direkt an den Sender und das Format. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag meldet sich das Format nun zu Wort und bezieht Stellung zu dem Vorfall sowie zum Umgang mit solchen Szenen in der Show.

"Wir zeigen in unserem Format zwischenmenschliche Konflikte unter teilweise hohem emotionalem Druck. Dabei können auch problematische Verhaltensweisen sichtbar werden. Diese zeigen wir bewusst, um Dynamiken nachvollziehbar zu machen und nicht zu verharmlosen", heißt es. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Szene nicht isoliert gezeigt worden sei – Aleks habe sein Verhalten "unmittelbar als Fehler bezeichnet und sich bei Vanessa dafür entschuldigt." Auch eine Betreuung der Teilnehmer sei jederzeit sichergestellt gewesen: "Alle Teilnehmer hatten vor und während der Produktion jederzeit die Möglichkeit einer medizinischen und psychologischen Betreuung." In einem weiteren Post schreibt das Format: "Wir wünschen Aleks und Vanessa, dass sie beide mit der Beziehung abschließen und ihr Glück finden."

Rund um die Folge hatte es bereits im Vorfeld Diskussionen gegeben. Zwischenzeitlich war zunächst sogar eine falsche Version der Episode veröffentlicht worden, bevor später die korrekte Fassung online ging. Darin wurde ein eingeblendeter Hilfshinweis zu toxischem Verhalten gezeigt. Genau dieser Umgang mit der Szene sorgt in den sozialen Medien jedoch für Kritik. Unter dem Instagram-Beitrag des Formats machten zahlreiche Nutzer ihrem Ärger Luft. "Das ist kein toxisches Verhalten, es ist Beziehungsgewalt und emotionale Gewalt. Eure Verharmlosung der ganzen Situation ist unfassbar", schimpft ein Nutzer. Ein anderer fordert Konsequenzen: "Warum habt ihr den nicht aus der Show geworfen? Was stimmt mit euch nicht?"

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"