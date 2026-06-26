PG mit Triggerwarnung: Wird Aleks' Verhalten verharmlost?

Die neunte Folge von Prominent getrennt sorgte schon vor ihrem eigentlichen Start für Verwirrung. Zwar wurde die Episode wie gewohnt um Mitternacht veröffentlicht, kurz darauf aber wieder offline genommen – denn versehentlich war die falsche Version hochgeladen worden. Einige Stunden später erschien die korrekte Folge. Darin fällt während der Zeit zu zweit von Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) ein eingeblendeter Hinweis auf: "Wenn ihr toxisches Verhalten kennt, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Nummer 0800-116016 oder unter hilfetelefon.de findet ihr Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könnt." Genau diese Formulierung stößt vielen Zuschauern jedoch sauer auf. Der Begriff "toxisch" treffe das Verhalten des Realitystars bei Weitem nicht, so die Kritik.

Unter einem Instagram-Beitrag des Formats machen zahlreiche Nutzer ihrem Ärger Luft. "Das ist kein toxisches Verhalten, es ist Beziehungsgewalt und emotionale Gewalt. Eure Verharmlosung der ganzen Situation ist unfassbar", schreibt eine Person. Andere fordern Konsequenzen: "Warum habt ihr den nicht aus der Show geworfen? Was stimmt mit euch nicht?" Wieder andere wünschen sich eine professionelle Begleitung: "Wieso werden diese Gespräche nicht von einem Therapeuten begleitet? Es hätte so viel Mehrwert für alle Beteiligten." Ein weiterer Nutzer fasst zusammen: "Ich verstehe wirklich nicht, wie man sich das ansehen und einfach weitermachen kann. Wenn jemand sich schon vor laufenden Kameras und einem kompletten Produktionsteam so verhält und trotzdem keinerlei Grenzen kennt, möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie er sich verhält, wenn niemand zusieht."

RTL+ hatte sich bereits am Vortag zu dem Upload-Chaos geäußert. Über den offiziellen Instagram-Account erklärte der Sender, dass zunächst versehentlich eine Version ohne entsprechende Einordnung veröffentlicht worden sei. "Es wurde leider die falsche Version von Folge 9 hochgeladen. Die korrekte Version inkl. Einordnung wird schnellstmöglich zur Verfügung gestellt. Aus technischen Gründen kann dies aber ein paar Stunden dauern", hieß es in dem Statement. Wenig später war die Folge wieder verfügbar. Doch auch danach riss die Verwirrung nicht ab – denn in den sozialen Netzwerken vermuteten einige Fans, dass Szenen nachträglich entfernt worden seien.

Konkret wurde darüber spekuliert, ob die Zeit zu zweit zwischen Vanessa und Aleks gekürzt worden sei. Zuschauer vermuteten, dass eine Sequenz fehlt, in der der 35-Jährige erklärt, bei seiner ersten Temptation Island VIP-Teilnahme bewusst das Ziel verfolgt zu haben, sich von Christina Dimitriou (34) zu trennen. In der gezeigten Szene fragt Vanessa: "Bin ich auf dich raufgesprungen? Habe ich mich auf dich raufgeschmissen? Oder warst du derjenige, der doch geplant hat, Christina loszuwerden?" Aleks antwortet darauf: "Ja, mein Ziel war es bei Temptation, Christina loszuwerden. Und genau das ist eingetroffen. Aber dass dann so ein Paradebeispiel, das komplette Gegenteil von einer Christina da ist und mich verführt und ich mich in diese Frau verliebe – und deine emotionale Sanftheit, die du hattest, die du nicht mehr hast, und diese feminine Energie, die mich einfach so angeguckt hat und nach oben geguckt hat und mich angeschwärmt hat – in die habe ich mich verliebt."

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020