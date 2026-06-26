Nach Scheidungskrieg: DJ Antoine nennt seine Ex den "Teufel"

DJ Antoine (51) hat in einem Podcast seltene Einblicke in sein Privatleben gewährt und dabei offen über eine seiner schwierigsten Lebensphasen gesprochen: seine gescheiterte Ehe. Im Podcast "Spaghetti mit Ketchup und Chäs" von Moderator Jonathan Schächter schilderte der Schweizer DJ und Musikproduzent, wie er seine Exfrau Mitte der 1990er-Jahre in einem Zürcher Club kennenlernte, am Zigarettenautomaten. "Die hat heiß ausgesehen, wir haben uns kennengelernt und dann ist das entstanden", erzählt der 51-Jährige. Was folgte, waren sieben Jahre Beziehung, elf Monate Ehe und vier Jahre Scheidungskampf – eine Zeit, auf die Antoine bis heute alles andere als gern zurückblickt. Seine ehemalige Partnerin bezeichnet er dabei in aller Deutlichkeit: "Meine Ex finde ich bis heute noch den Teufel."

Schon früh in der Beziehung habe er gemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Die erste Beziehung, in der du richtig verliebt bist, und dann kommt es nicht gut – aus dieser Beziehung kommst du nicht raus", erklärt er. Nach der Trennung wurde seine damalige Partnerin schwanger, und auf Drängen der Familie heiratete er sie schließlich. Bei der Hochzeit im Tessin erschien die Braut zu spät – und Antoine gestand im Podcast, er habe damals wirklich gehofft, dass sie gar nicht erscheint. Nach nur elf Monaten Ehe folgte die Trennung, und obwohl seine Mutter auf Gütertrennung bestanden hatte, zog sich die Scheidung vier Jahre lang hin. Für die gemeinsam verbrachten Jahre findet er klare Worte: Er habe "viel Zeit von meinem Leben verplempert" mit ihr.

Trotz all dieser Konflikte stellt Antoine immer wieder klar, dass sein Sohn das Beste an dieser Verbindung sei. "Mein Sohn war für mich immer das Heilige. Auch jetzt, ich liebe meinen Sohn über alles", betont er im Gespräch. Die Erziehung teilten sich der DJ und seine Ex lange Zeit, Sebastian verbrachte feste Tage in der Woche und viele Ferienwochen mit seinem Vater. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn beschreibt der Musiker als sehr eng. Zwischen ihm und seiner Ex-Frau dagegen ist das Tuch endgültig zerschnitten. Seit Sebastian sein Studium abgeschlossen hat, sehe er keinen Anlass mehr, überhaupt Kontakt zu seiner früheren Partnerin zu haben. Privat ist Antoine inzwischen wieder glücklich vergeben und wurde mit seiner aktuellen Freundin vor einigen Jahren noch einmal Vater einer Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Antoine im November 2015 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / djantoineofficial DJ Antoine, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Antoine und Laura Zurbriggen beim Tommy Hilfiger Dinner während des 12. Zurich Film Festival, 30.9.2016, Zürich

Anzeige