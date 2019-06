Was für ein heißer Nachwuchs! DJ Antoine (44) ist seit Mitte der 90er Jahre im Musik-Business tätig – der endgültige Durchbruch gelang ihm 2011 mit dem Remix "Welcome to St. Tropez". Vor vier Jahren war er außerdem Jurymitglied bei DSDS. Nun bekommt der Schweizer Konkurrenz aus der eigenen Familie: Sein Sohn Sebastian Konrad ist ebenfalls als DJ unterwegs – und der Promi-Spross ist nicht nur so talentiert wie sein Papa, sondern genauso attraktiv!

Vor Kurzem postete DJ Antoine ein privates Vater-Sohn-Pic auf Instagram. Und auf dem Schnappschuss fällt auf: Sebastian ist mittlerweile genauso groß wie sein Papa und hat bereits seinen eigenen Stil gefunden. Im Gegensatz zu seinem Dad, der im Sakko posiert, fällt der Style seines Sohnes eher cool und lässig aus. Der Anlass: Sebastians Geburtstag! "Alles Gute für den besten Sohn auf der Welt. Du bist mein Junge", schrieb der 44-Jährige auf der Foto- und Videoplattform.

Sebastian stammt aus der ersten Ehe des Star-DJs. Von seiner damaligen Frau ließ er sich vor 15 Jahren scheiden, die Ehe habe nur elf Monate gehalten, offenbarte er 2016 gegenüber Blick. Im Interview sprach er auch über das Sorgerecht: "Sebastian lebt drei Tage die Woche bei mir, vier Tage bei der Mutter", erklärte er weiter.

Getty Images Heino, DJ Antoine, Mandy Capristo und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2015

Instagram / djantoineofficial DJ Antoine und sein Sohn Sebastian Konrad

Getty Images DJ Antoine bei der Bambi-Verleihung 2015

