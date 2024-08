Luxus-Lifestyle: So sehr genießt DJ Antoine seinen Spa-Day

DJ Antoine (49) lässt es sich gut gehen! Als viel beschäftigter Musiker muss sich der gebürtige Schweizer auch regelmäßig mal einen Tag Pause zum Verschnaufen gönnen. Wie das so bei ihm aussieht, zeigt er seinen Fans jetzt via Instagram. Der DJ teilt diesen Schnappschuss, auf dem er es sich mit einer Maske im Gesicht auf einer Liege bequem gemacht hat. Mit Duckface und Peace-Zeichen blickt er lässig in die Kamera. "Ein bisschen Erholung hat noch niemandem geschadet", schreibt er zu dem Foto.

Generell scheint Antoine sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Regelmäßig gibt er seinen Followern Einblicke in seinen dekadenten Lifestyle. So zeigt er sich gerne beim Feiern im Klub, Zigarre rauchend beim Dinner oder posiert vor teuren Luxusautos und Privatjets. Seine Follower scheinen die Postings eher mit gemischten Gefühlen aufzunehmen. Zwischen vielen positiven Kommentaren befinden sich auch einige kritische Stimmen. "Wenn du gerne dein Geld verschwenden willst, dann verschwende es halt. Ich helfe lieber direkt meiner Umgebung und armen Menschen", kommentiert beispielsweise ein User.

Im Alter von 19 Jahren hatte Antoine seine Karriere als DJ gestartet. Bereits nach kurzer Zeit hatte er erste Bekanntheit innerhalb der Schweiz erreicht. Der große internationale Durchbruch war ihm 2011 mit dem Song "Welcome to St. Tropez" gelungen. Es folgten weitere Hits wie "Ma Chérie", "La Vie En Rose" oder "House Party".

Anzeige Anzeige

Instagram / djantoineofficial DJ Antoine, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Antoine, 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu DJ Antoines Netz-Beiträgen? Total peinlich! Ich finde seine Posts cool! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de