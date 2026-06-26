So viel kostet ein Fotoshooting bei GNTM-Fotograf Rankin

Wer einmal so fotografiert werden möchte wie die Kandidaten bei Germany's Next Topmodel, kann sich diesen Traum nun erfüllen – zumindest in Teilen. Starfotograf Rankin (60), der meistgebuchte Fotograf der Castingshow, bietet auf seiner persönlichen Website laut Joyn auch Privatpersonen die Möglichkeit, sich von ihm ablichten zu lassen. Unter dem Label "Rankin Live" empfängt er Kunden in seinem Studio in London. Sein Motto dabei: "Jeder hat das Recht, die Fotografie zu erleben und zu genießen."

Der Preis für ein solches Erlebnis fällt dabei überraschend moderat aus. Für 500 Pfund – umgerechnet rund 580 Euro – gibt es einen Slot von 15 bis 20 Minuten inklusive Bildauswahl. Obendrauf bekommt man das Lieblingsfoto als DIN-A4-Druck sowie als digitale Version für Social Media. Mit dem Rundumerlebnis eines GNTM-Shootings ist das allerdings nicht zu vergleichen: Aufwendige Kulissen, Designer, Stylisten und Make-up-Artists gehören bei der Castingshow dazu – von spektakulären Unterwasser- oder Höhenshootings ganz zu schweigen. Zuletzt war Rankin in der aktuellen Staffel für das sogenannte "High-Fashion-Fish"-Shooting zuständig, bei dem die Models nackt, schleimig und mit Bodypaint in Szene gesetzt wurden.

Rankin ist bei "Germany's Next Topmodel" längst mehr als nur ein Auftragnehmer. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Heidi Klum (53) ist aus dem professionellen Verhältnis eine enge Freundschaft geworden. Über die Moderatorin schwärmte der Fotograf in einem früheren Interview mit der Gala in herzlichen Worten: Er beschrieb sie als sehr entspannt, loyal und "süß" – und betonte, dass sie privat sogar noch cooler sei, als viele Menschen vermuteten.

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Imago John Rankin wirbt im Studio in London für Essie Nagellack

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Getty Images Rankin, Star-Fotograf

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Getty Images John Rankin Waddell und Heidi Klum im September 2007