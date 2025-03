Starfotograf Rankin verrät: So tickt Model Heidi Klum privat

Wer Heidi Klums (51) Germany's Next Topmodel kennt, weiß auch, wer John Rankin (58) ist. Der Starfotograf begleitet jedes Jahr mindestens ein Shooting in der beliebten Castingshow. Doch nicht nur vor der Kamera sind das Model und der Brite ein Herz und eine Seele – auch privat stehen sie sich nahe. Im Gespräch mit der Gala plaudert Rankin ein wenig aus dem Nähkästchen ihrer Freundschaft und verrät, wie die private Heidi so drauf ist. "Ich glaube, wenn sie nicht im Fernsehen oder vor der Kamera ist, ist sie wahrscheinlich noch cooler. Sie ist sehr entspannt. Wahrscheinlich viel cooler, als viele Menschen denken", erzählt er. "Und sie ist sehr loyal und süß."

Der 58-Jährige begleitet Heidi schon seit vielen Jahren in ihrer Karriere und in ihrem Privatleben. Eine Sache weiß der Starfotograf dabei besonders an ihr zu schätzen: "Aber das Wichtigste ist, wie scharfsinnig sie ist. Sie ist unglaublich clever und ich denke, viele finden es schwierig, ihre Cleverness mit dem, was sie im Fernsehen macht, in Verbindung zu bringen." Er sei sich sicher, dass einige Zuschauer die vierfache Mutter unterschätzen. "Ich denke, sie stempeln sie ab, und Heidi Klum sollte man nie in eine Schublade stecken."

Wenn Heidi nicht gerade für die Dreharbeiten von GNTM vor der Kamera steht, verbringt die gebürtige Bergisch-Gladbacherin ihre Zeit am allerliebsten gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihren Kindern Henry (19), Johan (18), Leni (20) und Lou (15). Ob in ihrem Zuhause in Los Angeles, beim Skifahren in Aspen oder bei einem Ausflug ins Disneyland – Zeit mit der Familie scheint der 51-Jährigen heilig zu sein.

Getty Images Heidi Klum im März 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz in Los Angeles

