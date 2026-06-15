Heiße Fotos: Sind diese beiden das neue GNTM-Traumpaar?

Heiße Gerüchte aus der GNTM-Welt: Yanneck und Alexavius bringen ihre Fans mit neuen Fotos ordentlich ins Grübeln. Die ehemaligen Kandidaten von Germany's Next Topmodel wirken auf den Aufnahmen extrem vertraut miteinander. Sie posieren mal verträumt, mal superlässig, mal eng aneinandergeschmiegt – und heizen damit die Spekulationen um ein mögliches Liebesglück an. Fans fragen sich: Sind die beiden Laufsteg-Schönheiten insgeheim längst fest liiert? In der Kommentarspalte, allen voran auf Instagram, brennt die Gerüchteküche nach diesem verdächtigen Post jedenfalls lichterloh.

Auf Instagram feiern einige Fans das vielsagende Spiel der beiden mit Posen und Andeutungen und schreiben Dinge wie "Jetzt küsst euch!" Andere beobachten fasziniert, wie sie mit nur wenigen Schnappschüssen für maximale Verwirrung sorgen – ein User schwärmt etwa: "Ich liebe es, wie ihr die Menschen mit wenigen Bildern so verunsichert." Ein weiterer betont anerkennend: "So sieht es aus, wenn sich ein Hetero-Mann sicher in seiner Männlichkeit fühlt." Doch es gibt auch kritische Stimmen, die hinter der Aktion Queerbaiting vermuten und finden, dass Yanneck und Alexavius diese "Scharade" gar nicht nötig hätten. Ob die auf den Fotos gezeigte Nähe tatsächlich echt ist oder nur gestellt, lassen die beiden bisher offen.

Zwischen echten Liebesnews und geschickt gesetzten Andeutungen verschwimmen in der GNTM-Welt derzeit die Grenzen: Während Models wie Luis und Stella ihre Beziehung ganz offen machen, setzen andere Ex-Kandidaten eher auf Spannung und Inszenierung in den sozialen Netzwerken. Die GNTM-Community reagiert darauf sehr aufmerksam und diskutiert unter den Posts nicht nur über mögliche Liebesgeschichten, sondern auch darüber, wie viel Inszenierung für Reichweite dazugehört. Für viele Fans gehören solche Fotos mittlerweile genauso zur Show wie Laufstegmomente im TV: Sie verfolgen aufmerksam, wie sich Freundschaften, Flirts und enge Bindungen nach dem Finale weiterentwickeln – ob als echtes Paar oder einfach als enges Dreamteam vor der Kamera.

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ProSieben / Max Montgomery Ibo, Luis, Alexavius, Aurélie, Anika, Anna bei "GNTM" 2026

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Alexavius

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Yanneck