Nach GNTM-Zoff: Coco Rocha will mehr Respekt vor Modeljobs

Supermodel Coco Rocha (37) hat sich jetzt in einem Promiflash-Interview bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg klar zu den Erlebnissen bei ihrer Gastauftrittfolge der aktuellen Germany's Next Topmodel-Staffel geäußert. Coco machte dabei deutlich, was sie von angehenden Models erwartet – und was sie bei einigen Kandidaten vermisst. Für sie ist es ein grundsätzliches Problem, dass manche Teilnehmer bei Castingshows vor allem berühmt werden wollen, ohne dafür wirklich hart zu arbeiten.

In dem Gespräch erläutert Coco, dass sie zwischen motivierten Kandidaten und solchen, die auf den schnellen Ruhm aus sind, klar unterscheiden könne. "Bei bestimmten Personen, die hierherkommen, merke ich das definitiv. Es geht um echtes Training, und sie freuen sich darauf, von den Besten der Besten zu lernen", so die Kanadierin. Gleichzeitig gebe es aber auch das andere Extrem: "Einige dachten einfach: 'Ich muss mich nicht besonders anstrengen, weil ich hübsch bin.' Ich möchte, dass die Leute hart für ihr Handwerk und ihre Karriere arbeiten." Das Modeln werde ohnehin von vielen als oberflächlich und eitel wahrgenommen – wer dann noch den Job nicht ernst nehme, mache es für alle anderen noch schwerer. "Wenn man Sänger, Tänzer oder Schauspieler ist, warum sollten Models ihr Handwerk dann nicht ernst nehmen?", fragt sie.

Der Hintergrund für diese Aussagen ist ein Vorfall, der sich während Cocos Gastauftritt bei GNTM ereignet hatte. Kandidat Boureima hatte sich beim Catwalk-Training geweigert, seinen Walk auf Anweisung der Jurorin ein zweites Mal zu zeigen. Das Supermodel, das in der Branche als "Queen of Pose" bekannt ist, zeigte sich damals fassungslos über diese Haltung und ließ keinen Zweifel daran, wie sie die Einstellung des 21-Jährigen beurteilte.

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s Family Fashion Show 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Imago Coco Rocha bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Getty Images Coco Rocha bei der Berlin Fashion Week 2019