Bruce Darnell erfuhr mit 26 die Wahrheit über seinen Vater

Bei einem Besuch in Jan Böhmermanns (45) Kochshow "Böhmi brutzelt" öffnet sich Bruce Darnell (69) so privat wie selten zuvor. Während der Moderator mit seinem Gast Kohlrouladen und Dorade zubereitet, kommen die beiden im ZDFneo-Format schnell vom Knoblauch zum Gefühlsleben. Beim Gemüseschnippeln erzählt Bruce, dass er erst mit 26 Jahren erfuhr, dass er einen anderen Vater hat als seine Geschwister – ein Schock aus der Vergangenheit, den er nun vor laufenden Kameras anspricht. Jan, der sonst im "ZDF Magazin" eher die Rolle des distanzierten Satirikers spielt, wirkt von der Offenheit des Publikumslieblings sichtlich beeindruckt.

Dass er als uneheliches Kind zur Welt gekommen war, sei in seiner Kindheit ein großes Tabu gewesen. "In den Spät-50ern war es ein großes Tabu, ein uneheliches Kind zu haben", sagt Bruce. Sein Stiefvater habe ihn ignoriert, seine Mutter habe es schwer gehabt. Heute blickt er ohne Groll auf diese Zeit zurück: "Ich habe das Beste draus gemacht und bin meinen Weg gegangen." Die Zuneigung des Publikums beschreibt er mit den Worten: "Das ist eine Form der Geborgenheit und Liebe, die ich immer gesucht habe. Und mit dem deutschen Publikum habe ich das irgendwie gefunden." Auch Gastgeber Jan Böhmermann öffnet sich in der Folge und gibt zu, dass er selbst Schwierigkeiten mit dieser Art von Nahbarkeit hat: "Die Leute fürchten sich manchmal davor, mit mir zu reden."

Dabei hatte Bruce seinen Weg nach Deutschland eher zufällig gefunden. Anfang der 80er-Jahre zog er zunächst nach München, wo er als Kellner arbeitete, bevor er seine Karriere als Model startete. Nach Engagements in Paris, Tokio, Mailand und New York folgte schließlich der entscheidende Moment: Ein Interview bei ProSieben öffnete ihm die Tür zu seiner TV-Karriere. "Sechs Monate später wollten sie mich nach New York schicken, um Models zu trainieren. So kam 'Germany's Next Topmodel' zustande", erzählt er. Sein Auftritt in der ersten Staffel der Heidi-Klum-Show im Jahr 2006 machte ihn schließlich zum Kultstar – und zu einem der beliebtesten Fernsehgesichter Deutschlands. Über seine Bekanntheit sagt der Choreograph heute bescheiden: "Ich hätte nie gedacht, dass ich hier ein bisschen bekannt werde."

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Getty Images Bruce Darnell im Juni 2024

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ZDF / Lennart Speer Jan Böhmermann, Moderator

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Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell bei "Das große Promibacken"