Etwa für Ehemann Tom Kaulitz? Darum nahm Heidi Klum zu

Heidi Klum (53) hat in einem Interview offen über ihren Körper und die Veränderungen gesprochen, die sie in den vergangenen Jahren bewusst begrüßt hat. Das Model steht dazu, im Laufe der Zeit zugenommen zu haben. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) soll dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet die Jurorin von Germany's Next Topmodel, die offen über die Nebenwirkungen ihrer Menopause aufklärt, unverblümt: "Mein Mann war der Erste, der darauf hinwies. Er sagte: 'Du solltest mehr essen; du würdest besser aussehen, wenn du mehr Fleisch auf den Rippen hättest.'" Heute gibt sie ihm recht: "Wenn ich mir alte Fotos ansehe, denke ich: 'Er hat recht!' Proportionsmäßig sehe ich heute besser aus."

Dieser Sinneswandel ist für Heidi alles andere als selbstverständlich. In ihrer Karriere als Model wurde sie früher ganz anders behandelt. Die ehemalige Victoria's Secret-Engel erinnert sich an Fotoshootings, bei denen sie regelrecht fertiggemacht wurde. "Fotografen haben mich damals zum Weinen gebracht. Sie sagten, ich würde meinen Job nicht gut machen, und die Leute sagten mir, ich sei zu dick", erinnerte sie sich im Interview an diese turbulente Zeit. Dass Toms Einstellung zu ihrem Gewicht so anders sei als das, was die Branche ihr jahrelang vermittelt habe, hob sie besonders positiv hervor: "Das ist nichts, was man in der Branche je zu hören bekommt, denn man soll immer dünner sein, als man ist." Auf Abnehmmedikamente wie Ozempic will sie dabei jedenfalls nicht zurückgreifen: "Das interessiert mich überhaupt nicht."

Heidi und Tom sind seit 2019 verheiratet. Zuvor war die Unternehmerin, die aus der nordrhein-westfälischen Stadt Bergisch Gladbach stammt, von 2005 bis 2014 mit dem britischen Sänger Seal (63) zusammen, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat: die Söhne Henry (20) und Johan sowie Tochter Lou (16). Seal half ihr außerdem, ihre älteste Tochter Leni (22) aus einer früheren Beziehung mit Flavio Briatore (76) großzuziehen. In dem Interview mit Us Weekly sprach Heidi auch noch einmal wertschätzend über ihren Ex: Als dieser damals wegen seiner Hautkrankheit Lupus öffentlich kritisiert wurde, stellte sie sich klar hinter ihn. "Ich finde ehrlich gesagt, dass er wunderschön aussieht", betonte sie.

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala 2015 in Mailand

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Splash News / ActionPress Seal Samuel und seine Adoptivtochter Leni Klum, Januar 2023