"Supergirl"-Star Milly Alcock schwärmt für diesen Pixar-Hit

Milly Alcock (26) steht aktuell als neue Supergirl-Darstellerin im Mittelpunkt des DC-Universums. Passend zum Kinostart von "Supergirl" verriet die Schauspielerin nun im Gespräch mit Variety, welcher Superheldenfilm ihr persönlicher Favorit ist. Überraschenderweise fiel ihre Wahl weder auf einen Marvel- noch auf einen DC-Film, sondern auf den Pixar-Klassiker "Die Unglaublichen". Über den beliebten Animationshit schwärmte sie: "Dieser Film ist sooo gut!"

Milly scheint mit ihrer Begeisterung für die Superheldenfamilie nicht allein zu sein, wie Kino.de berichtet. "Die Unglaublichen" gilt bis heute als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Superheldenfilme überhaupt und wird von vielen Fans regelrecht gefeiert. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht der Animationsfilm sogar eine Zustimmungsrate von 97 Prozent. Zum Zeitpunkt seines Kinostarts war Milly allerdings erst vier Jahre alt und konnte den Pixar-Klassiker daher nie auf der großen Leinwand sehen.

Während Milly privat also eine animierte Superheldenfamilie bevorzugt, wird sie beruflich selbst zu einer ikonischen Comicfigur. Nach ihrer Rolle in House of the Dragon und ihrem kurzen Auftritt in Superman übernimmt sie nun die Hauptrolle in "Supergirl". Der neue DC-Film erzählt die Geschichte von Kara Zor-El, die sich auf eine gefährliche Reise durchs Universum begibt, um ihren treuen Superhund Krypto zu retten. Wer nicht bis zum Kinostart warten möchte, bekommt im ersten Trailer bereits einen Vorgeschmack.

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Imago Milly Alcock in "Supergirl" von Regisseur Craig Gillespie

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Getty Images Milly Alcock, 2023

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Getty Images Milly Alcock im August 2022