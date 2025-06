Netflix-Hit "Sirens": Das steckt hinter den Ketten der Serie

Die Netflix-Miniserie "Sirens" begeistert derzeit die Zuschauer und führt die Streaming-Charts an. Mit Stars wie Milly Alcock (25), Meghann Fahy (35), Julianne Moore (64) und Kevin Bacon (66) erzählt die von Margot Robbie (34) produzierte Serie in fünf Episoden die düstere Geschichte von Devon DeWitt. Sie versucht, ihre Schwester Simone aus den Fängen eines mutmaßlichen High-Society-Mordkults auf einem luxuriösen Inselanwesen zu befreien. Eine besondere Rolle spielen dabei mysteriöse Kettenanhänger, die vielen Zuschauern vermutlich nur am Rande aufgefallen sind. Die Schöpferin der Serie, Molly Smith Metzler, hat nun die tiefere Bedeutung dieser Schmuckstücke enthüllt.

Die Ketten, die Michaela "Kiki" Kell, gespielt von Julianne Moore, an die Mitglieder ihres exklusiven Kreises verteilt, basieren auf den sogenannten "Basket Necklaces", die ursprünglich von der Insel Nantucket stammen. Diese handgefertigten Schmuckstücke, die häufig Materialien wie Walelfenbein enthalten, gelten in der realen Welt als teure Statussymbole. In der Serie stehen die Anhänger nicht nur für Reichtum und Zugehörigkeit – sie fungieren auch als symbolische Schlüssel zu einer exklusiven, sektenartigen Gemeinschaft. "Es ist, als wüsste man etwas, das andere nicht wissen", erklärte Smith Metzler gegenüber Variety.

Hinter den opulenten Intrigen von "Sirens" steckt eine gute Portion Authentizität. Die Insel Nantucket diente offenbar als Inspiration für die fiktive Welt von Port Haven, und die Wahl der Ketten als Symbol spielt gekonnt mit Themen wie Macht, Geheimnissen und sozialer Exklusivität. Meghann Fahy und Milly Alcock, die in der Serie ein Schwesternpaar verkörpern, erhalten als Figuren die Möglichkeit, nicht nur familiäre Bindungen, sondern auch persönliche Traumata zu erforschen. Für Milly ist dies eine weitere große Rolle nach ihrem Erfolg in House of the Dragon. Julianne Moore und Kevin Bacon runden das hochkarätige Ensemble ab. Dabei erinnert das Projekt mit seiner Mischung aus Spannung und schwarzem Humor an Hits wie The White Lotus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julianne Moore, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Milly Alcock im August 2022

Anzeige Anzeige