"House of the Dragon": Milly Alcock hat genug von Fantasy

Milly Alcock (22) hat genug! Internationale Bekanntheit erlangte die Schauspielerin durch ihre Rolle im erfolgreichen Game of Thrones-Spin-off House Of The Dragon. Für fünf Episoden spielte sie die jugendliche Rhaenyra Targaryen. Aufgrund eines Zeitsprungs wurde die Rolle jedoch durch ihren Co-Star Emma D'Arcy (30) ersetzt. Diese kurze Zeit scheint Milly jedoch bereits gereicht zu haben: Sie hat vorerst genug von Fantasy!

In einem Interview mit The Herald Sun wird die Schauspielerin nach ihren zukünftigen Plänen ihrer Karriere gefragt. "Ich mache kein Fantasy mehr", stellt sie klar. Obwohl die Serie ihr große Freiheit bezüglich ihrer Rollenauswahl gegeben hatte, wolle sie nichts mehr in dieser Richtung machen. "Ich habe es einmal gemacht und mache es nicht noch mal", sagt Milly. Derzeit warte sie auf das richtige Projekt. Der "High Life"-Star habe es jedoch nicht eilig, sich sofort auf etwas Neues zu stürzen.

"Mir wäre es lieber, nicht viel zu arbeiten und dafür etwas zu machen, worauf man wirklich stolz ist", gibt Milly zudem zu. Außerdem erklärt sie: "Wenn man sich auf ein Projekt einlässt, muss man sich darauf einstellen, sechs Monate oder ein ganzes Jahr darüber zu sprechen. Deswegen sollte man darauf achten, dass es einem gefällt. Und ich warte gerade darauf, dass dieses Projekt auftaucht und mich überrascht."

Getty Images Milly Alcock, Schauspielerin

Getty Images Milly Alcock im Dezember 2019

Getty Images Milly Alcock, Schauspielerin

