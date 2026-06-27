Supergirl trägt ein geheimes Stück der "Superman"-Geschichte

Heute startet mit "Supergirl" der nächste große Film des neuen DC Universe in den Kinos. Milly Alcock (26), bekannt aus House of the Dragon, schlüpft darin in die Rolle von Kara Zor-El, der Cousine von Superman. Ihr Kostüm enthält dabei ein Detail, das echte DC-Fans aus den Socken hauen dürfte: Der Umhang der Superheldin besteht teilweise aus Reststoff, der ursprünglich für Christopher Reeves Superman-Umhang im Film "Superman" von 1978 verwendet worden war. Das verriet Alcock jetzt im Raiders of the Lost Podcast.

"Mein Umhang in diesem Film wurde aus Material neu angefertigt, das vom originalen Superman-Umhang stammt. Soweit ich weiß, wurden noch etwa 16 Meter dieses Stoffes gefunden. Ein Teil davon befindet sich jetzt auf der Rückseite meines Umhangs", erklärte die Schauspielerin im Podcast. Auf die Frage, ob sich das ikonische Stück Filmgeschichte eher wie eine Last oder wie eine Ehre angefühlt habe, antwortete sie: "Es war ein wirklich schönes Gefühl, das Vermächtnis meiner Vorgänger ganz buchstäblich zu tragen und in der Hand zu halten. Das war etwas ganz Besonderes."

Mit "Supergirl" setzt das DC Universe seine Neuausrichtung fort. Bereits im vergangenen Jahr hatte David Corenswet (32) als neuer Superman für frischen Wind im Franchise gesorgt. Neben Milly ist in "Supergirl" auch Jason Momoa (46) zu sehen, der aus dem DC-Universum bereits als Aquaman bekannt ist. Dass nun ein Teil des Stoffes, der einst für seinen ikonischen Umhang vorgesehen war, weitergegeben wird, verknüpft die Ära der klassischen "Superman"-Filme direkt mit dem modernen DC Universe.

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Getty Images Milly Alcock bei der Weltpremiere von "Supergirl" in New York City

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Imago Milly Alcock in "Supergirl" von Regisseur Craig Gillespie

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Getty Images Jason Momoa und Milly Alcock beim "Supergirl" UK Sneak Peek im Cineworld Leicester Square in London, 18. Juni 2026