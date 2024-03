Dann startet die zweite "House of the Dragon"-Staffel!

Die Fans können sich freuen – das neue Spin-off der erfolgreichen Serie Game of Thrones hat jetzt einen offiziellen Starttermin! Die zweite Staffel von House of the Dragon wird im Sommer ihre Premiere feiern. Liebhaber aus Deutschland müssen dabei aber nicht länger als die USA auf die Ausstrahlung der ersten Folge warten. Wie DWDL jetzt berichtet, wird HBO am 16. Juni parallel mit Sky die erste Folge des beliebten Prequels veröffentlichen. Wegen der Zeitverschiebung wird die Folge aber erst in der Nacht zum 17. Juni abrufbar sein, inklusive des englischen Originaltones, aber auch der deutschen Synchronisation.

Der Ableger von "Game of Thrones" basiert auf Grundlage des ersten Buches von George R. R. Martin (75) "Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros". Die gefeierte HBO-Serie "House of the Dragon" spielt ungefähr 200 Jahre vor der Erfolgsserie "Game of Thrones" und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Im Fokus der Fortsetzung soll vor allem die Beziehung zwischen Alicent und Rhaenyra stehen. Außerdem können sich die Fans wohl darauf freuen, wie Aegon Tagaryen Wesetors erobern wird und mithilfe seiner älteren Schwester Visenya und der jüngeren Schwester Rhaenys das Fundament für die jahrhundertelange Herrschaft gießt.

Auch in der zweiten Staffel kehren einige bekannte Gesichter des Casts zurück! Matt Smith (41) verkörpert weiterhin den König der Drachen Aegon Targaryen, Olivia Cooke (30) spielt Alicent und auch die Prinzessin-Rhaenyra-Darstellerin Eve Best (52) bleibt den Fans erhalten. Einige der Zuschauer hofften auf ein Comeback von Schauspielerin Milly Alcock (23) – leider vergebens! Die Australierin bestätigte jetzt in einem Interview mit Deadline, dass sie nicht mehr in der beliebten Serie "House of the Dragon" zu sehen sein wird.

Sky Atlantic Cast von "House of the Dragon"

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast im August 2022

