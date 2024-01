Milly Alcock wird demnächst Superheldin im DC-Universum

Endlich mal was Neues! Die Schauspielerin Milly Alcock (23) wurde bekannt durch ihre Rolle in der HBO-Fantasy-Serie House Of The Dragon. In der Spin-off-Serie von Game of Thrones war sie fünf Episoden lang als die junge Rhaenyra Targaryen zu sehen, was ihr internationalen Ruhm einbrachte. Nun steht für die gebürtige Australierin eine neue Aufgabe an: Sie wurde für eine ikonische Rolle im DC-Universum ausgewählt.

Milly übernimmt demnächst eine große Hauptrolle und feiert ihr Solodebüt im Film "Supergirl: Woman of Tomorrow". DCU-Boss James Gunn (57) postete auf Instagram: "Milly ist eine talentierte junge Schauspielerin und ich freue mich unglaublich darüber, dass sie ein Teil des DCU ist." Die Entscheidung fiel zwischen der House-Of-The-Dragon-Darstellerin und ihren Kolleginnen Emilia Jones und Meg Donnelly.

Für ihre Fans kommt diese Entscheidung sicherlich überraschend, da sie sich vor zwei Jahren gegen ein weiteres Fantasy-Projekt entschieden hatte. Obwohl ihr die Rolle als Rhaenyra Targaryen einige Türen in Hollywood öffnete, wollte sie sich mit dem nächsten Projekt Zeit lassen. Vielleicht ist seit der Spin-off-Serie genug Zeit vergangen, um wieder ins Fantasy-Genre einzutauchen.

Getty Images James Gunn bei der Premiere von "The Suicide Squad"

Getty Images Milly Alcock, 2023

Getty Images Milly Alcock im August 2022

