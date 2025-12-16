Erster Trailer zu "Supergirl" verspricht witzigen Actionfilm

Der erste Trailer zum kommenden Film "Supergirl" hat bei Fans jetzt für Begeisterung gesorgt und gibt einen ersten Einblick in das, was ab dem 25. Juni 2026 weltweit auf der Leinwand zu sehen sein wird. Die Hauptrolle der Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, übernimmt Milly Alcock (25), die bereits in House of the Dragon überzeugte. Jason Momoa (46) ist ebenfalls wieder zu sehen, diesmal in der Rolle des Antihelden Lobo. Der Trailer, veröffentlicht von DC Studios, versprüht eine lockere, actiongeladene Stimmung, die an die beliebten Guardians of the Galaxy-Filme erinnert.

Der Film basiert auf der gefeierten Graphic Novel "Die Frau von Morgen" und wird unter der Regie von Craig Gillespie realisiert, während James Gunn (59) als Produzent mitwirkt. Die Inszenierung ist weit entfernt von der Welt eines klassischen Superman-Films und schlägt einen völlig neuen Ton an, wie der Filmemacher laut Kino.de bei einem Presse-Event verriet. Neben den beiden Hauptdarstellern sind auch Matthias Schoenaerts (48), Emily Beecham und David Krumholtz (47) Teil des hochkarätigen Casts. Auf YouTube werden die veröffentlichten Szenen bereits mit Kommentaren wie "Dieser neue Look ist so krass" und "Dieser Trailer ist fantastisch" gefeiert.

Doch damit nicht genug: Zusätzlich dürfen sich Fans von Jason 2026 noch auf einen weiteren Blockbuster mit dem Schauspieler freuen. Bei den diesjährigen Game Awards präsentierte Paramount Pictures überraschend den Teaser-Trailer zur Videospielverfilmung "Street Fighter" und sorgte direkt für Begeisterung im Netz. Der 46-Jährige ist als Blanka zu sehen, während Noah Centineo (29), Andrew Koji und Cody Rhodes (40) in die Rollen von Ken, Ryu und Guile schlüpfen. Der Trailer verspricht nicht nur spektakuläre Kämpfe, sondern auch jede Menge Action und bedeutende Charaktere aus dem Kultspiel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Milly Alcock, Golden Globes 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa und Noah Centineo bei den Game Awards 2025