Taylor Swift verrät: Er könnte bei ihrer Hochzeit auftreten

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen am 3. Juli in New York City heiraten – und die Sängerin hat offenbar schon eine klare Vorstellung davon, wer bei der Feier für Stimmung sorgen könnte. In einer Ausgabe der "Capital FM Breakfast Show" wurde Taylor im Oktober 2025 von Moderatorin Fleur East direkt gefragt, ob ihr guter Freund Ed Sheeran (35) bei ihrer Hochzeit singen werde. Die Reaktion der Braut in spe ließ kaum Zweifel daran, was von dem Sänger zu erwarten wäre: "Er ist so jemand, der immer gefragt wird, bei Hochzeiten zu singen", sagte sie mit einem Lächeln. "Es ist so: 'Ed, wenn es eine Bühne gibt, weißt du, dass du drauf sein wirst.'"

Taylor schwärmte dabei auch von der gemeinsamen Leidenschaft, die ihre Freundschaft mit Ed ausmacht: "Das Schöne an unserer Freundschaft ist, dass wir beide das Performen lieben, wir lieben das Schreiben und wir lieben das Singen. Wir sind so: 'Oh, bring mich nicht zum Singen! Na gut!'" Ob Ed tatsächlich auf der Bühne stehen wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Laut dem Magazin Page Six sollen er und seine Frau Cherry Seaborn (34) aber zumindest als Gäste eingeladen sein. Berichten zufolge soll die Hochzeitsfeier im Madison Square Garden mit rund tausend Gästen stattfinden – einen Tag zuvor soll es eine intimere Party mit etwa hundert Personen an selber Location geben.

Ed und Taylor kennen sich seit vielen Jahren und haben bereits mehrfach zusammen Musik gemacht. Zuletzt kursierten Gerüchte, die Freundschaft der beiden sei belastet gewesen, nachdem Taylor kurz nach der Veröffentlichung von Eds Album "Play" mit "The Life of a Showgirl" ihrerseits ein neues Werk herausgebracht hatte. Ed selbst wies diese Spekulationen jedoch in einem Interview mit Access Hollywood im November 2025 zurück: "Wir sind seit sehr, sehr vielen Jahren befreundet. Wir stehen uns sehr nah und sehen uns, wann immer es sich ergibt – und wenn wir uns sehen, knüpfen wir genau dort an, wo wir aufgehört haben."

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York 2026

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Christopher Polk / Getty Images Sänger Ed Sheeran und Taylor Swift

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Anna Webber/Getty Images for Atlantic Records Ed Sheeran und Taylor Swift, Musikerfreunde