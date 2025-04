Ed Sheeran schwärmt von seiner Freundschaft mit Taylor Swift

Ed Sheeran (34) hat in einem Interview im "Call Her Daddy"-Podcast über seine enge Freundschaft zu Taylor Swift (35) gesprochen. Der Sänger erinnerte sich an die gemeinsame Zeit während Taylor Swifts "Red"-Tour, als beide in Nashville gelebt hatten. "Wir haben während der Tour sechs Monate lang buchstäblich jeden einzelnen Tag miteinander verbracht", verriet Ed und erzählte weiter, dass sie gemeinsam zu den Auftritten geflogen seien – Ed hatte damals als Support-Act für Taylor die jeweiligen Shows eröffnet. Seine Worte lassen keinen Zweifel daran: Die Zusammenarbeit der beiden Musiker verband sie nicht nur beruflich, sondern auch privat.

Auch heute sind die beiden Künstler noch eng miteinander befreundet, auch wenn die intensiven Tage der "Red"-Tour längst der Vergangenheit angehören. Ed erzählte, dass sie sich mittlerweile rund viermal pro Jahr sehen und diese Treffen etwas ganz Besonderes seien. "Wir haben dann richtige Gespräche, die gut sechs Stunden dauern. Und das ist wirklich schön", sagte der 34-Jährige im Interview. Der Musiker wirkte dabei sichtlich gerührt, dass trotz der vollen Terminkalender ihrer beiden Karrieren die Freundschaft weiterhin Bestand hat.

Ed und Taylor verbindet also nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch eine gemeinsame musikalische Geschichte. Der britische Sänger war unter anderem als Songwriter für Taylor tätig, außerdem konnten die beiden mit ihrem gemeinsamen Song "Everything Has Changed" große Erfolge feiern. Taylor sprach in der Vergangenheit ebenfalls häufig positiv über Ed. Bei einem gemeinsamen Auftritt nannte sie ihn laut Medienberichten einen "zweiten Bruder".

Anzeige Anzeige

Christopher Polk / Getty Images Sänger Ed Sheeran und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Anzeige Anzeige