Chrissi will Tim Kühnel: Emma belächelt sie als "Fangirl"

In der aktuellen Folge von Match My Ex knallt es gewaltig in der Villa: Kaum hat Francesca Brinley den Mitbewohnern gesteckt, dass Christin Pawlowski ihr Comeback plant, kochen die Emotionen hoch. Die Social-Media-Bekanntheit will sich demnach mit ihrem Ex Calvin Ogara vermatchen lassen, um wieder näher an Tim Kühnel (29) heranzukommen – ausgerechnet den Mann, mit dem Realitystar Emma Fernlund (25) aktuell anbändelt. Hinter den Kulissen macht Emma ihrem Ärger vor den anderen Kandidaten Luft und findet deutliche Worte zu Christins angeblichen Hoffnungen auf eine zweite Chance mit Tim: "Ganz ehrlich, sorry, aber sie ist ein Fangirl. Kleines, verliebtes Mädchen."

Francesca schildert in der Runde, dass Christin die Verbindung mit Tim deutlich intensiver sieht, als die meisten in der Villa bisher vermutet haben. Genau das bringt Emma in Rage: Vor den anderen Bewohnern lästert sie über Christin und stellt ihre Sicht der Dinge offen infrage. "Entweder Tim hat ihr wirklich das Gefühl gegeben oder die hat eine Wahrnehmungsstörung und interpretiert Dinge einfach komplett falsch", poltert Emma. Noch mehr stört sie, dass Christin denkt, sie passe besser zu ihrem Match als sie: "Dann nimmt sie sich heraus, zu sagen: 'Ey, bei uns ists viel deeper als zwischen Emma und Tim.' Halt deine Fresse. Bist du dumm, Mädchen?"

Auch Tim zeigt sich von Christins angeblich tieferen Gefühlen überrascht und wirkt eher ratlos. Der Realitystar betont in der Sendung, dass er die Situation anders wahrgenommen habe. "Wo kommt das her? So klar, ich habe mit ihr rumgemacht, ich habe mit ihr gute Gespräche geführt, aber... Hä?", stammelt er in einem Interview mit der Produktion. Tatsächlich macht Christin ernst: Sie kickt Aurelia Lamprecht (27) aus dem Format und wird in den kommenden Episoden wieder mitmischen. Ob es Zoff zwischen den zwei Frauen geben wird, können Fans in den neuen Folgen immer freitags auf Joyn oder donnerstags auf oneplus mitverfolgen.

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Collage: CH Media Entertainment, Imago Christin Pawlowski und Emma Fernlund, Collage

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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