In Gedanken bei Emma: Tim Kühnel knutscht trotzdem Christin

In der Villa von Match My Ex knistert es weiter gewaltig: Seit Emma Fernlund (25) die luxuriöse Unterkunft verlassen hat, rücken Tim Kühnel (29) und Christin Pawlowski immer enger zusammen. Vor den Kameras wird geflirtet, gekuschelt und tiefgründig gequatscht – doch so richtig voran geht es trotzdem nicht. Während Christin offen zeigt, wie sehr sie den Realitystar mag, tritt Tim auf die Bremse. Der Grund: Seine Gedanken kreisen noch immer um seinen früheren Der Promihof-Flirt Emma, obwohl diese längst nicht mehr Teil der Gruppe ist. Zwischen Herz, Kopf und Bauchgefühl steckt Tim sichtlich fest – und genau dieses Gefühlschaos ist nun in der neuen Folge zu sehen. "Solange ich gewisse Punkte mit Emma noch nicht geklärt habe, gehe ich nicht weiter als heute. Das ist nicht meine Art", erklärt Tim in der Show.

Christin bringt die angespannte Situation schließlich selbst zur Sprache. Sie spürt, dass sich Tim zuletzt etwas distanziert hat und spricht ihn direkt darauf an. Er gibt zu, dass er sich gedanklich immer wieder fragt, was passieren würde, wenn sie sich körperlich noch näher kämen: "Ja, ich denke mir so: 'Was ist, wenn wir rummachen und es sich gut anfühlt?'" Doch Emma lässt ihn innerlich nicht los. Im Einzelinterview bringt Tim aber auch seine Gefühle für Christin auf den Punkt: "Mit Chrissi habe ich einfach eine deepe Connection und es macht alles Spaß, auch über private Themen zu sprechen. Das fühlt sich alles gut an. [...] Ich habe Lust auf etwas Körperliches." Gesagt, getan. Wenig später kann Tim dem Prickeln nicht mehr widerstehen und schnappt sich Christin erneut für einen leidenschaftlichen Kuss.

Dass Tim und Christin einen guten Draht haben, machte sich direkt nach Emmas Auszug bemerkbar. Die Influencer suchten immer wieder die Nähe, lachten viel und ließen die anderen in der Villa genau hinsehen. Christin war sich schnell sicher: "Ich merke, dass das zwischen mir und Tim schon mehr ist." Tim blieb zwar noch gebremst und gab offen zu: "Bin noch bei der Emma-Thematik." Trotzdem ging es Schlag auf Schlag weiter. Es wurde heftig geknutscht, sogar ein Shot wanderte von Mund zu Mund. Währenddessen haust Emma fernab in der X-it-Villa. Ob sie irgendwann zurückkehrt und für Wirbel sorgt, bleibt abzuwarten.

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"