"Sturm der Liebe"-Star Martin Walde bezieht Arbeitslosengeld

Martin Walde (38) hat eine radikale Entscheidung getroffen: Der Schauspieler, der zuletzt bei Sturm der Liebe als Tierarzt Dr. Vincent Ritter zu sehen war, ist aus der Serie ausgestiegen und bezieht derzeit Arbeitslosengeld. Im Podcast "Ein Zimmer für uns allein" sprach er jetzt offen über diesen drastischen Schritt, den er für seine viereinhalbjährige Tochter gegangen ist. Der 38-Jährige lebt in Berlin, während die Telenovela in München gedreht wird – das ständige Pendeln zwischen den beiden Städten machte ihm zunehmend zu schaffen und nahm ihm wertvolle Zeit mit seinem Kind. Schon in früheren Interviews schwärmte er davon, wie seine Tochter sein Leben bereichert.

Zunächst hatte Martin versucht, Beruf und Vaterrolle unter einen Hut zu bekommen und bei der Produktion um einen speziellen Arbeitsrhythmus gebeten. "Ich habe gesagt, ich brauche eine ganze Woche frei und kann drei Wochen arbeiten. Das ist in einer Soap eigentlich nicht möglich", erklärte er im Podcast. Tatsächlich gab die Produktion seinem Wunsch nach, doch der Schauspieler verriet: "Ich wollte so tun, als hätte ich einen Deal angeboten, aber ich wollte eigentlich raus." Noch ein weiteres Jahr habe er durchgehalten und dabei gemerkt, wie sehr ihm der Alltag mit seiner Tochter fehlt. "Dann habe ich noch eine Staffel durchgezogen. Ich habe viel geweint, ich war sehr viel unglücklich und ich wollte weg. Ich war heilfroh, als ich es dann endlich konnte", schilderte er.

Mit dem Ausstieg aus der Serie hat Martin nicht nur seinen Schauspieltraum, sondern auch ein sicheres Einkommen aufgegeben. "Ich beziehe gerade noch Arbeitslosengeld I und wenn das ausgelaufen ist, dann suche ich mir in Berlin einen stinknormalen Job", sagte er. Eine Tätigkeit als Schulhelfer oder Erziehungshelfer könne er sich gut vorstellen. Dass er damit seine eigene Karriere hintanstellt, bereut der Schauspieler nicht: "Meine Tochter zu begleiten, ist ein größerer Traum, als mich selbst zu verwirklichen", betonte er. Persönliche Erfüllung sieht der TV-Star damit nicht mehr im Scheinwerferlicht, sondern im gemeinsamen Alltag mit seinem Kind, den er sich jetzt Schritt für Schritt neu aufbaut.

Getty Images Martin Walde, 2020 in Düsseldorf

Instagram / martin_walde Martin Walde mit seiner Tochter

Getty Images Martin Walde 2023