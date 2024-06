"Leben bereichert": Martin Walde schwärmt von seiner Tochter

Der Sturm der Liebe-Star Martin Walde (36) teilt zuckersüße Details von seinem Nachwuchs In einem Interview mit t-online offenbart er sein privates Glück. Vor drei Jahren wurde er stolzer Vater eines Mädchens, was seinen Alltag total verändert hat: "Meine Tochter hat mein Leben unendlich bereichert. Ich würde fast sagen, sie hat mich noch mal mehr komplett gemacht. [...] Wenn wir zusammen sind, genieße ich jede Minute mit ihr." Gemeinsam erleben sie viele schöne Momente, aber am liebsten mag er das Kuscheln, wie er offenbart: "Jetzt fängt gerade das aktive Kuscheln an. Sie merkt jetzt, wie schön es ist, morgens nach dem Aufstehen bei Papa auf dem Bauch zu liegen und zu schmusen."

Seine Liebe zu seiner Tochter teilt er auch mit seinen Followern auf Instagram. In einem Beitrag aus dem Jahr 2022 hält er seinen Nachwuchs auf dem Arm und zeigt ihm eine große Fläche auf einem Flughafen. Sie stehen gemeinsam am Gate, bepackt mit einem Rucksack und beobachten die Flugzeuge. Den Schnappschuss kommentieren seine Fans mit lieben Worten. Einer von ihnen schwärmt: "Süßer Papa-Tochter-Moment."

Der Serienstar wurde durch seine Rolle als transsexuelle Frau in der Lindenstraße bekannt. Nach mehreren Gastauftritten unter anderem bei Alles was zählt und GZSZ, spielte er bei dem "Verbotene Liebe"-Reboot mit. Aktuell hat der 36-Jährige eine Rolle in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" und sucht dort als Tierarzt seine Traumfrau. Aber Fans müssen sich gedulden: Die Telenovela ist aktuell in der Sommerpause und kommt erst am 19. August auf die Bildschirme zurück!

Instagram / martin_walde Martin Walde mit seiner Tochter

Getty Images Martin Walde, 2020 in Düsseldorf

