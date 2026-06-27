Dwyane Wades Sohn Zaire wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Schwere Anschuldigungen gegen Zaire Wade: Der älteste Sohn von NBA-Legende Dwyane Wade (44) wurde am vergangenen Sonntag in Burbank, Kalifornien, festgenommen. Wie TMZ berichtet, nahm ihn die Polizei von Burbank wegen gleich drei Vorwürfen in Gewahrsam: schwere häusliche Gewalt, kriminelle Drohungen und Freiheitsberaubung. Zudem wurde eine einstweilige Schutzanordnung gegen den 23-Jährigen erlassen. Zaire kam später am selben Tag gegen eine Kaution von 50.000 Dollar [ca. 44.000 Euro] wieder frei.

Dem Bericht zufolge wurden die Behörden gegen 5:30 Uhr morgens zu einem Wohnhaus gerufen, nachdem Anwohner eine schreiende Frau gemeldet hatten. Als die Beamten eintrafen, fanden sie Zaire und eine Frau vor, die laut NBC4 Schnittverletzungen im Gesicht und am Körper aufwies. Trotz ihrer mutmaßlichen Verletzungen wurde sie nicht in ein Krankenhaus gebracht. Zaire hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Zaire wuchs als Sohn von Dwyane Wade im Rampenlicht auf. Er spielte Basketball an der Sierra Canyon School in Chatsworth, Kalifornien, und erhielt mehrere Stipendienangebote, die er jedoch alle ablehnte, um eine professionelle Karriere zu verfolgen. Er spielte eine Saison für die Salt Lake City Stars in der G League und war anschließend im Ausland aktiv – unter anderem in Südafrika und Macau. Sein Vater Dwyane wurde 2023 in die Basketball Hall of Fame aufgenommen und gilt als einer der größten Spieler seiner Generation.

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Getty Images Dwyane Wade und Zaire Wade bei einer Netflix-Vorführung von "The Redeem Team" im Tudum Theater in Hollywood

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Getty Images Dwyane Wade, Oktober 2024

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Getty Images Dwyane und Zaire Wade posieren