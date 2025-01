40 Prozent der Niere entfernt: Dwyane Wade hatte einen Tumor

Basketball-Legende Dwyane Wade (43) hat in seinem Podcast "The Why with Dwyane Wade" erstmals öffentlich über eine schockierende Diagnose gesprochen, die sein Leben vor mehr als einem Jahr veränderte. Wie der 43-jährige ehemalige NBA-Star verriet, wurde bei ihm ein krebsartiger Tumor in der Niere festgestellt. Nach der Diagnose, die er zunächst aufgrund anhaltenden Magenproblemen und langsamer Harnentleerung erhielt, mussten Ärzte 40 Prozent seiner rechten Niere entfernen. Der Eingriff fand am 18. Dezember 2023 statt und bestätigte die bösartige Natur des Tumors.

In seinem Podcast sprach Dwyane offen über die emotionale Belastung und die Herausforderungen, die diese Zeit mit sich brachte. Der ehemalige Profisportler betonte, wie schwer es ihm fiel, Schwäche zu zeigen: "Als Mann will man nie, dass seine Familie einen als schwach sieht. Man will nicht als schwach wahrgenommen werden, man will nicht in seinen schwächsten Momenten gesehen werden, aber ich musste es." Sein Vater, der selbst eine Krebserkrankung überstanden hat, sowie wie seine Kinder und seine Frau, Schauspielerin Gabrielle Union (52), standen ihm während dieser schweren Zeit zur Seite.

Privat ist Dwyane nicht nur für seine sportlichen Erfolge, sondern vor allem als engagierter Familienvater bekannt. Mit seiner Ex-Frau Siovaughn Funches hat er die Kinder Zaire und Zaya. Mit Aja Metoyer bekam er einige Jahre später Sohn Xavier. Im Jahr 2018 begrüßten Dwyane und seine derzeitige Partnerin Gabrielle dann ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Tochter Kaavia. Sein Neffe Dahveon Morris, dem Dwyane als rechtlicher Vormund dient, rundet das Familienglück ab.

Getty Images Gabrielle Union und Dwyane Wade, Dezember 2024

Getty Images Dwyane Wade, Oktober 2024