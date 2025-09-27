Dwyane Wade feiert stolz Tochter Zayas ersten College-Tag

Dwyane Wade (43) konnte seine Freude nicht verbergen, als er am Donnerstag ein besonderes Ereignis teilte: den ersten College-Tag seiner Tochter Zaya Wade (18). In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige NBA-Star einen tagesaktuellen Schnappschuss, der die 18-Jährige in einer grauen Strickjacke, einem karierten Minirock und Sneakers gekleidet, mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht zeigt. Dazu schrieb er stolz: "Erster Tag am College!" und verlinkte Zayas Account.

Schon bei ihrem Schulabschluss im Juni hatte der Basketballer seine Begeisterung dokumentiert. Damals teilte er Bilder, auf denen er mit Zaya und ihrem Diplom zu sehen war, und bewunderte ihre Leistung mit liebevollen Worten. Zaya, die 2020 öffentlich bekanntgab, transgender zu sein, betonte kürzlich im Magazin Harper's Bazaar, wie prägend die Unterstützung ihres Vaters für sie ist: "Er hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, sich weiterzuentwickeln und offen zu sein." Diese Haltung habe sie auch in ihrem neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg genommen.

Dwyane, der insgesamt vier Kinder sowie seinen Neffen großzieht, zeigt in seinem Familienleben immer wieder, wie sehr er die individuellen Erfolge und Persönlichkeiten seiner Kinder schätzt. Besonders die enge Bindung zwischen ihm und Zaya ist offensichtlich. Zaya beschreibt ihn nicht nur als Vater, sondern auch als Inspiration in allen Lebensbereichen. "Er hat mich immer unterstützt und ist mein größter Fürsprecher", betonte sie dankbar.

Getty Images Dwyane Wade und Zaya Wade, Vater und Tochter, Mai 2024

Instagram / dwyanewade Zaya Wade im September 2025

Instagram / zayawade Dwyane Wade und seine Tochter Zaya