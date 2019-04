Ein Promi zu sein, ist wohl nicht immer vorteilhaft! Das mussten jetzt auch Chrissy Teigen (33) und John Legend (40) am eigenen Leib erfahren. Das Model und der Musiker genossen am Dienstagabend das NBA-Spiel zwischen Miami Heat und den Philadelphia 76ers und hatten dabei beste Plätze direkt am Spielfeld. Doch genau das wurde ihnen mitten in der Partie zum Verhängnis: Basketballstar Dwyane Wade (37) landete auf Chrissy und John!

Der Miami Herald postete jetzt ein Foto der Szene auf Twitter. Darauf ist zu sehen, wie der Miami-Spieler nach einem Wurf und mit dem Blick auf den Ball in das Paar kracht. Beide versuchen sich, so gut es geht, vor dem Aufprall des Muskelmannes zu schützen, während ihnen ihre Erfrischungsgetränke ins Gesicht spritzen. "Hey Chrissy, lass es uns wissen, ob du einen Abzug davon haben willst", schrieb das Blatt via Social-Media, was die zweifache Mutter mit viel Humor nahm. "Ein Renaissancegemälde!", twitterte sie zurück. Schmerzhaft dürfte dieser ungewollte Körperkontakt aber gewesen sein: Der 37-Jährige misst nicht nur 1,93 Meter, sondern bringt zudem 100 Kilo auf die Waage.

Tatsächlich hatte das Paar den Mann des Abends auf seinem Schoß: Für Dwyane war es nämlich das letzte Heimspiel seiner Karriere, bei dem er selbst 30 Punkte zu dem klaren 122:99-Sieg besteuerte. Nach gut 16 Jahren und drei Meisterschaften verabschiedet sich der Shooting Guard am Ende der Saison in den Ruhestand.

Getty Images Dwyane Wade beim Spiel zwischen Miami Heat und den Philadelphia 76ers

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei einem Basketballspiel

Getty Images Dwyane Wade (r.) mit seinem Sohn Zaire Blessing Dwyane Wade

