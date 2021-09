Gabrielle Union (48) spricht offen über eine schwere Zeit in ihrem Leben! Die Schauspielerin ist seit 2014 mit Basketballer Dwyane Wade (39) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden eine kleine Tochter: 2018 kam die kleine Kaavia (2) mithilfe einer Leihmutter zur Welt, nachdem die US-Amerikanerin jahrelang mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hatte. Ihr Mann hingegen wurde schon 2013 erstmals Vater, während das Paar getrennt war – für Gabrielle ein harter Schlag!

2013 hatten sich Dwyane und Gabrielle für kurze Zeit getrennt. Währenddessen schwängerte der Sportler eine andere Frau. "Zu sagen, ich war am Boden zerstört, ist untertrieben", schilderte die Beauty die Situation nun gegenüber Time. Sie selbst habe damals bereits vergeblich versucht, ein Baby zu bekommen, und einige Fehlgeburten erlitten. Entsprechend schlimm sei es für sie gewesen, dass ihr Partner so schnell ein Kind gezeugt habe: "Das ließ meine Seele nicht nur in Stücke brechen, sondern in feinen Staub zersplittern, der im Wind verstreut wurde!"

Heute leben Gabrielle und Dwyane mit den Kids als richtige Patchworkfamilie zusammen. Der ehemalige NBA-Star brachte bereits zwei Sprösslinge aus erster Ehe mit in die Beziehung, 2013 wurde schließlich Tochter Zaya (14) geboren. Töchterchen Kaavia machte das Glück dann perfekt.

Getty Images Gabrielle Union im September 2019

Getty Images Dwyane und Zaya Wade mit Gabrielle Union

Instagram / gabunion Dwyane Wade mit seiner Tochter Kaavia und seiner Frau Gabrielle Union

