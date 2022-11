Initialien: Dwayne Wade hat Liebestattoo für Gabrielle Union

Diese Liebe geht unter die Haut! Schon seit 2014 sind Dwyane Wade (40) und Gabrielle Union (50) miteinander verheiratet. Eine gemeinsame Tochter, die 2018 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam, krönte ihr Glück. Gemeinsam mussten die Schauspielerin und der Basketballer aber auch schon viele schwere Zeiten durchmachen, denn Gabrielle erlitt insgesamt neun Fehlgeburten. Das hat die Liebe der beiden aber nur stärker gemacht: Jetzt ließ sich Dwyane sogar ein Liebestattoo stechen.

Auf Instagram teilte Gabrielle einen Clip, in dem sie live auf das neue Körperkunstwerk ihres Mannes reagiert. Auf ihrer Familienreise durch Afrika hat er sich als Überraschung zu ihrem 50. Geburtstag ihre Initialen und ein Herz aufs Handgelenk stechen lassen. "Der Moment, in dem du herausfindest, dass dein Mann dich zu seinem 17. Tattoo gemacht hat. Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt", schwärmte die "Girls United"-Darstellerin unter dem Clip, in dem sie hellauf begeistert im Tattoostudio die Überraschung sieht.

Die Fans zeigten sich in den Kommentaren nicht ganz so angetan von der Liebeserklärung – für viele war sie zu klein! "Es hätte größer sein können", stellte ein User nüchtern fest. "Es ist so winzig, dass es niemand bemerkt, es sei denn, er weist ihn darauf hin", stimmte ihm ein anderer zu. Ein weiterer konnte Gabrielles Freude nicht nachvollziehen: "Für dieses kleine Ding rastest du so aus? Entspann dich."

Dwyane Wades Liebestattoo

Gabrielle Union und Dwyane Wade, September 2022

Gabrielle Union im November 2022

