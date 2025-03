Ihr Mann litt an Krebs: Gabrielle Union gibt ein Update

Dwyane Wade (43), ehemaliger NBA-Star, hat in seinem Podcast "The Why with Dwyane Wade" enthüllt, dass bei ihm vor zwei Jahren ein Tumor in der rechten Niere entdeckt wurde. Wie er berichtete, sei dies im Rahmen eines Routinechecks aufgefallen, nachdem er sich längere Zeit gesundheitlich unwohl gefühlt hatte. Ende 2023 ließ sich der ehemalige Sportler operieren, wobei 40 Prozent der betroffenen Niere entfernt wurden. Nun meldete sich seine Ehefrau, Schauspielerin Gabrielle Union (52), in einer TV-Sendung zu Wort, um erstmals über die Ängste und Herausforderungen dieser schwierigen Zeit zu sprechen.

Gabrielle, die seit 2014 mit Dwyane verheiratet ist, schilderte in der Talkshow "The View", wie sie die Nachricht "vor Angst gelähmt" habe und dass ihr Mann die Diagnose zunächst nur mit wenigen Vertrauten geteilt habe – selbst innerhalb der Familie. Rückblickend lobte sie diese Entscheidung. In einem weiteren Interview erklärte die Schauspielerin, es sei klug gewesen, die Informationen zunächst zurückzuhalten, um allen Beteiligten Zeit zu geben, ihre Ängste zu verarbeiten. Heute ist der ehemalige Sportler krebsfrei, und seine Offenheit soll andere ermutigen, frühzeitig medizinische Untersuchungen wahrzunehmen.

Gabrielle und Dwyane sind ein eingespieltes Team, das auch in schwierigen Zeiten fest zueinandersteht. Seit ihrer Hochzeit 2014 meistern sie nicht nur gemeinsam die Erziehung ihrer Tochter Kaavia (6), sondern kümmern sich auch liebevoll um Wades Kinder aus früheren Beziehungen. Ihre Partnerschaft steht immer wieder im Rampenlicht – sei es durch ihr Engagement für soziale Themen oder durch authentische Einblicke in ihren Familienalltag. Gabrielle hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie bedeutend Dwyane für ihr Leben sei. Dieser Schicksalsschlag zeigt einmal mehr, wie stark ihre Verbundenheit ist – in guten wie in schlechten Zeiten.

Getty Images Gabrielle Union und Dwyane Wade, Dezember 2024

Getty Images Dwyane Wade, Zaya Wade und Gabrielle Union bei den Truth Awards 2020

