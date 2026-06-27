Edda Pilz ehrlich: Sie verhält sich in Beziehungen "toxisch"

Edda Pilz (25) zeigt sich im Netz von einer sehr offenen Seite. Die Influencerin schaute sich kürzlich noch einmal die vergangene Staffel Das Sommerhaus der Stars an, an der sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Micha Klotz (28) teilgenommen hatte. Die Szenen brachten sie zum Nachdenken: In einem TikTok-Clip gesteht sie, in ihrer früheren Beziehung problematische Verhaltensmuster entwickelt zu haben. "Ich habe festgestellt, dass ich, glaube ich, echt toxisch bin. Also, das ist jetzt vielleicht dumm gesagt, aber ich glaube, dass sich das auch ein bisschen durch die Beziehung damals entwickelt hat. Weil ich war früher einfach ein sehr ängstlich klammernder Bindungstyp und das hat mein Ex-Freund damals auch sehr ausgenutzt", erklärt sie.

Ihr Ex-Partner habe damals gezielt mit ihren Verlustängsten gespielt und insbesondere zu Beginn der Beziehung immer wieder mit einer Trennung gedroht. "Das war dann immer ein Hin und Her", erinnert sich Edda. Irgendwann habe sich die Dynamik jedoch verändert. "Es gab dann irgendwann so einen Turning Point, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich dasselbe mit ihm mache, ich ihn dann auch im Griff habe", berichtet die Reality-TV-Bekanntheit. Rückblickend sei genau dadurch die Beziehung immer ungesünder geworden: "Genau dadurch ist diese ganze Dynamik dann auch so toxisch geworden. Weil es dann irgendwann auch von beiden Seiten kam und beide gaga waren."

Gegenüber ihren Followern macht Edda deutlich, dass es ihr alles andere als leichtgefallen sei, sich diese Verhaltensmuster einzugestehen. Dennoch halte sie Selbstreflexion für wichtig. "Ich weiß, ich muss noch krass viel an mir arbeiten, ich brauche auch safe noch mal eine Therapie. [...] Die Dinge, die man in so einer Beziehung erlebt, die trägt man ja auch mit sich", so die Sportliebhaberin. Nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme habe sie zwar bereits eine Therapie gemacht, dennoch erkenne sie bis heute Verhaltensweisen an sich, die sie vor der Beziehung nicht gekannt habe: "Ich wurde in meiner Beziehung über Jahr hinweg betrogen. Und ich war eigentlich nicht so der eifersüchtige Typ. Aber ich denke mir mittlerweile: Es schwingt halt alles mit."

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

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RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

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RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025