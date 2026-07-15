Edda Pilz wurde vom Gym gekündigt: So reagiert das Netz

Realitystar Edda Pilz (25) sorgt aktuell mit einem Fitnessstudio-Rausschmiss für hitzige Diskussionen im Netz. Die Influencerin berichtet, dass ihre Mitgliedschaft bei der Kette John Reed beendet wurde – als einen der Gründe nennt sie, dass sie dort Fotos aufgenommen habe. Das Studio erklärte wiederum, sie habe den Anweisungen des Personals wiederholt nicht Folge geleistet. Unter einem Promiflash-Beitrag zu dem Vorfall melden sich nun zahlreiche Leser zu Wort und schildern ihre Sicht: Viele von ihnen fühlen sich von Content Creatorn im Studio massiv gestört und zeigen wenig Verständnis für Eddas Ärger über die Kündigung: "Ich bin im selben John Reed Studio und es nervt einfach nur noch! Es ist nicht so, dass kurz ein Foto geschossen wird: Es werden Reels gedreht und nicht nur eine Sequenz, sondern immer und immer wieder!"

In den Kommentaren begrüßen mehrere Nutzer der Kette den konsequenten Schritt. Geräte würden "lange blockiert" und auch die angrenzenden Plätze gemieden, weil dort "ständig gefilmt" werde. Wer nach einem langen Arbeitstag trainieren gehe, wolle seine Ruhe haben und nicht "dauernd darauf achten müssen, nicht in fremde Clips zu laufen", erklärt eine Promiflash-Leserin weiter. Andere kritisieren außerdem, dass in den Fitnessvideos der Creatorin Menschen im Hintergrund zu sehen seien, ohne dass ihre Gesichter unkenntlich gemacht würden. Ein Fan schreibt deshalb: "Ich persönlich finde, dass John Reed absolut richtig gehandelt hat. Man hat sie bereits im Vorfeld abgemahnt." Dem stimmt auch ein weiterer Social-Media-Nutzer zu: "Absolut richtige und wegweisende Entscheidung!"

Auch auf Eddas eigenem Instagram-Kanal schlagen ihr viele kritische Stimmen entgegen. Unter ihrem Beitrag zum Rausschmiss fragt ein Nutzer: "Fällt dir mal auf, dass du überall aneckst und Probleme hast?" Dies ist eventuell eine Anspielung auf Eddas jüngstes Drama mit einer Fluggesellschaft rund um ihren Sport-BH-Reiselook. Ein weiterer kommentiert: "Als würde jemand grundlos gekündigt werden. Leute, seid ihr echt so naiv?" Tatsächlich hat das Studio bereits bestätigt, dass Eddas fristlose Kündigung wegen des mehrfachen Verstoßes gegen die Hausordnung erfolgte.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn