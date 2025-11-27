Edda Pilz hatte recht: Micha Klotz gesteht sich Untreue ein

Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) haben zwar Das Sommerhaus der Stars gewonnen, ihre Beziehung allerdings verloren. Die beiden Realitystars gehen bereits seit einigen Monaten getrennte Wege. Edda wirft Micha aktuell vor, sie wiederholt betrogen zu haben – bislang schwieg Micha zu den Anschuldigungen. Nun spricht er im Interview mit Ramon Wagner auf YouTube Klartext. "Es gab Tage [...], wo Edda und ich einen Streit hatten. Dann bin ich ausgegangen und habe da jemanden kennengelernt, der hat mir ein gutes Gefühl gegeben, der hat mir zugehört. [...] Dann ist auch eins zum anderen gekommen, irgendwann", gesteht er.

Damit bestätigt der Ex on the Beach-Star, was seine Ex-Freundin ihm seit Wochen vorwirft. Micha betont allerdings, es sei nie seine Intention gewesen, mit einer anderen Frau intim zu werden. "Ich habe mich da stundenlang ausgeheult [...]. Ich war einfach traurig", erklärt er sein Verhalten. Ob seine Handlungen tatsächlich als handfester Betrug zählen, das zweifelt er an: "Das ist wieder so eine Standpunktfrage. Der eine sagt: 'Kann man nachvollziehen', der andere sagt: 'Du bist ein Schwein.' Ich glaube, wenn man selber nicht in dieser Situation ist, dann kann man es auch nicht verstehen." Seine Verzweiflung über die unglückliche Beziehung zu Edda habe ihn dazu gebracht, sich anderen Frauen zu öffnen.

Micha sieht seine eigene Schuld also nur begrenzt ein – das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Er spricht erneut ihre lange Sexflaute an, die schon im Sommerhaus für viele Diskussionen sorgte. "Um es mal ganz deutlich zu sagen: Edda und ich hatten zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, eh kein Sexleben. Und danach hatten wir auch kein Sexleben. Es ist nicht so, dass ich danach wieder was mit ihr gemacht hätte", stellt er klar. Edda sein Fehlverhalten zu gestehen, habe er deswegen nicht für nötig gehalten. Verständnis für Eddas Gefühle, nun, da sie von den Seitensprüngen weiß, zeigt er wenig: "Ich weiß auch nicht, warum sie darüber jetzt traurig sein muss."

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

