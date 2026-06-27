Ekaterina Leonova brach Kontakt zu "Let's Dance"-Partner ab

Das Beziehungsgeflecht im Let's Dance-Kosmos ist ein hochexplosives Minenfeld – das weiß Ekaterina Leonova (39), die gerade trotz allem kräftig am Zündeln ist: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram plauderte die Profitänzerin offen über ihre früheren Promi-Partner auf dem Parkett – und verriet dabei, dass sie zu einem von ihnen den Kontakt inzwischen komplett abgebrochen hat. Den Namen wollte Ekaterina bewusst nicht nennen, um die Gerüchteküche nicht unnötig anzuheizen. Trotzdem fragen sich viele Fans nun: Welcher Promi aus Ekats großer Tanzpartnerriege wurde hier wohl klammheimlich aussortiert?

Per Ausschlussprinzip lässt sich das Rätsel zumindest in Ansätzen lösen: Mit ihrem Siegerpartner Ingolf Lück (68) ist Ekaterina seit Jahren freundschaftlich verbunden und auch mit Detlef D! Soost (55) tauscht sie sich weiterhin rege aus. Zu Diego Pooth (22) besteht nach dem gemeinsamen "Let's Dance"-Sieg und einem anschließenden Urlaub ebenfalls noch eine enge Verbindung, genauso versteht sich die Tänzerin mit Simon Gosejohann (50) nach wie vor bestens. Wer fehlt also noch? TV Movie nimmt vor allem zwei Namen ins Visier, bei denen es damals angeblich weit über das rein Tänzerische hinausknisterte: Timon Krause (32), der charmante Mentalist, und natürlich Gil Ofarim (43), mit dem sie 2017 die Jubiläumsstaffel gewann. Die damals kolportierte Romanze wurde zuletzt erst während Gils Dschungelcamp-Teilnahme im Januar Thema – allerdings ohne Ekats Zutun.

Dass die Wahl-Kölnerin keine Lust auf künstlichen Zusatz-Stress hat, ist verständlich – privat gleicht Ekats Leben ohnehin einer mittelschweren Dauer-Baustelle. Ihr Hausprojekt zieht sich quälend in die Länge – ein Einzugstermin steht noch immer in den Sternen. Gleichzeitig drücken familiäre Sorgen: Ihre Eltern bekommen wegen Visa-Problemen und gesundheitlicher Hürden keine Einreisegenehmigung, während sich die Tänzerin aus der Ferne um die Sicherheitslage in ihrer Heimat sorgt. Auch beruflich lief es auf dem Parkett schon mal runder – der ganz große Triumph blieb in der jüngsten Staffel aus, und auch mit der Profi-Challenge haderte sie merklich. Doch wer die zähe Russin kennt, weiß, dass sie sich immer wieder zurückkämpft: Erst vor wenigen Tagen stand sie trotz einer frischen Kieferoperation schon wieder strahlend bei einem Tanzfestival in Leipzig auf der Bühne.

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Imago Ekaterina Leonova bei der Kennenlern-Show von "Let's Dance" Staffel 19 im Coloneum in Köln, 27.02.2026

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Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim, "Let's Dance"-Tanzpaar 2017

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Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance"-Tanzpaar