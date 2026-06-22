Nach Kiefer-OP: Ekat Leonova strahlt bei Dance Festival

Gerade einmal vier Tage nach einem chirurgischen Eingriff am Kiefer zeigte sich Ekaterina Leonova (39), bekannt als eine der beliebtesten Profitänzerinnen von Let's Dance, überraschend gut gelaunt in Leipzig. Die 39-Jährige reiste in die Messestadt, um beim renommierten Leipziger Dance Festival in der Kongresshalle am Zoo vorbeizuschauen – einem mehrtägigen Tanzspektakel, das von Freitag bis Sonntag stattfand. Dass sie dabei überhaupt auftreten konnte, grenzte fast an ein kleines Wunder. "Noch vor ein paar Tagen konnte ich nicht einmal sprechen", gab Ekat selbst auf Instagram zu – und machte damit deutlich, wie frisch der Eingriff wirklich war.

Mit gezieltem Make-up kaschierte sie die noch leicht geschwollenen "Hamsterbäckchen", die vom Kieferaufbau stammten, wählte einen nudefarbenen Zweiteiler und machte sich auf den Weg nach Sachsen. Selbst auf die Tanzfläche wagte sie sich allerdings nicht. Der Auslöser für die spontane Reise war ein Anruf des Festivalorganisators Oliver Thalheim. "Oliver Thalheim hat mich angerufen und gefragt, wie es mir geht und ob ich mich in der Lage sehe, nach Leipzig zu kommen – und hier bin ich", erzählte die Tänzerin. Das Festival selbst bot mit insgesamt 25 Trainerinnen und Trainern – darunter acht Weltmeister – über 100 Workshops für das tanzbegeisterte Publikum. Neben mehreren "Let's Dance"-Weggefährten traf sie auch auf TV-Juror Joachim Llambi (61), der gemeinsam mit Organisator Thalheim durch den Abend der "Night of the Dancing Stars" führte.

Hinter Ekaterina liegt ein harter Eingriff: Wie sie zuvor gegenüber der Bild berichtete, dauerte die Operation am Zahnknochen ganze fünf Stunden und fand unter örtlicher Betäubung statt. Sie habe alles mitbekommen, was die Ärzte taten, erinnerte sie sich. Auslöser war eine schwere Entzündung, die einen aufwendigen Knochenaufbau auf beiden Seiten erforderlich machte. "Wegen der Staffel musste ich den Eingriff immer wieder verschieben, wodurch alles noch etwas komplizierter geworden ist", schrieb Ekat auf Instagram. Jetzt steht erst einmal die vollständige Genesung an: "Für die nächste Zeit heißt es also: kein Alkohol, kein Nikotin, kein Koffein, keine Krümel, keine Milchprodukte, keine Fruchtsäure, kein festes Essen, nicht niesen, kein Leistungssport." Gesundheit geht vor!

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Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin

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NDR / Thorsten Jander Joachim Llambi und Ekaterina Leonova bei "Klein gegen Groß"

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Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Juni 2026