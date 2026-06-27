Fehlender Respekt? John Kelly deutet familiäre Spannungen an

John Kelly (59) spricht offen über den Kontakt zu seiner berühmten Familie und deutet an, dass es nicht immer reibungslos läuft. Im Interview mit Schlager.de verriet der Musiker jetzt, dass es aktuell keine gemeinsame WhatsApp-Gruppe der Kelly Family gibt. "Ich brauche das nicht. Ganz ehrlich: Ich bin ein Familienmensch. Wenn das harmonisch und mit Respekt funktionieren könnte, dann wäre es toll, wenn es eine Kelly-Family-Gruppe geben könnte. Aber wenn das nicht klappt, macht das keinen Sinn. So habe ich aber bis hierhin erstmal meine Ruhe", stellte John klar. Der Sänger, der heute gemeinsam mit seiner Ehefrau Maite Itoiz auf der Bühne steht, sprach nicht nur über seine Geschwister, sondern auch über das Miteinander in der Familie.

Noch deutlicher wurde John, als es um den Umgang untereinander ging. Gegenüber dem Portal erklärte er, dass es zwar einmal verschiedene WhatsApp-Gruppen im Zuge des Kelly-Comebacks gegeben habe, diese Phase inzwischen aber vorbei sei. Der Kontakt zu seinen Brüdern und Schwestern laufe heute eher individuell und unterschiedlich intensiv. Für John ist vor allem entscheidend, dass das Zwischenmenschliche stimmt. "Ich glaube, man muss bei sowas die Karriere außen vor lassen. Das sind meine Geschwister", betonte er. Weiter sagte er: "Da muss Vertrauen sein und das Ego muss mal beiseitegelegt werden. Und wenn das nicht ausbalanciert ist, dann macht das für mich keinen Sinn." Parallel dazu stehen für John und Maite auch neue musikalische Projekte an: Das Paar ist auf Nicoles (61) neuem Album "Meine Schätze" zu hören, im September startet außerdem ihre Jubiläumstour in Celle.

Auch Angelo Kelly (44) sprach jüngst über seine berühmte Familie und die schweren Zeiten hinter den Kulissen. Im Interview mit dem Stern erzählte der Musiker, wie hart der Kampf ums Überleben in der Kindheit wirklich war. Als die Mutter im Sterben lag, spielten die älteren Geschwister in zwei Schichten auf der Straße, um Geld für die Behandlung zu verdienen. "Am Ende hatten wir keinen Pfennig mehr. Die Grabplatte für sie haben wir selber gemacht, aus Beton", erinnerte sich Angelo. Dazu kam, dass der Vater damals "auf dem Höhepunkt seiner Alkoholabhängigkeit" war. Trotzdem habe die Familie funktioniert, weil es keine Alternative gab.

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Imago John Kelly, "Schlagerbooom 2024"

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Imago Musiker John Kelly und seine Frau Maite Itoiz im Juli 2025 beim ZDF-Fernsehgarten in Rheinland-Pfalz

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Die Kelly Family im Jahr 1995

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