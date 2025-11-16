"Größenwahn": Maite Kelly reflektiert Aufstieg ihrer Familie

Maite Kelly (45) hat in einem Interview mit der Zeit offen über die schwierigen Seiten des Aufstiegs ihrer Familie gesprochen. Die Sängerin erinnert sich an die Zeit, als die Kelly Family Mitte der 90er Jahre mit dem Album "Over the Hump" große Erfolge feierte und Millionen verdiente. Dieser plötzliche Ruhm habe nicht nur Positives mit sich gebracht. "Der Größenwahn hat manche Menschen in meiner Familie mitgerissen", erzählt Maite und fügt hinzu, dass auch ihr Vater, Dan Kelly (†71), davon betroffen war. Die Familie lebte damals in einer Parallelwelt – immer unterwegs, ständig in Hotels. Eine Zeit, die für alle Beteiligten, wie sie sagt, nicht leicht war.

Besonders ihr Vater habe unter diesem Leben gelitten. Er übernahm nach dem frühen Tod von Maites Mutter, die im Alter von nur 36 Jahren an Brustkrebs verstarb, auch die Rolle der Mutter für die zahlreichen Geschwister. Dabei kämpfte er jahrelang mit Alkoholabhängigkeit, eine Folge des enormen Drucks und der Herausforderungen, die das Familienleben und die Karriere mit sich brachten. "Mein Vater hatte von einem Tag auf den anderen aufgehört zu trinken", beschreibt Maite. Während seines Entzugs sei er buchstäblich Schritt für Schritt aus der Krise gegangen. Sie erinnert sich, dass er bewusst draußen unterwegs war, um sich von der schmerzhaften Vergangenheit zu befreien.

Maite, die heute als erfolgreiche Solo-Künstlerin auf der Bühne steht, reflektiert nicht nur diese schwierigen Phasen, sondern auch ihre Distanz innerhalb der eigenen Familie. Durch ihre neurodiverse Wahrnehmung und Synästhesie habe sie die Welt anders gesehen als ihre Geschwister und sich oft fremd gefühlt. Bücher und Gedichte hätten ihr damals Kraft gegeben. Ihr Vater war derjenige, der ihre Andersartigkeit früh erkannte und akzeptierte. Trotz aller Herausforderungen und Verluste bleibt Maite dankbar für die prägenden Erlebnisse in ihrer Familie, die sie als Künstlerin und Mensch stark gemacht haben.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

United Archives GmbH / ActionPress Die Kelly Family

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin