So viel verdiente die Kelly Family mit ihren Auftritten

Millionen in bar und ein Schwarzgeldkonto: Joey Kelly (53) hat jetzt im Podcast "Des Isses!" von Moderator Max Schradin erneut überraschende Einblicke in die Finanzen der Kelly Family gegeben. Der Musiker, der bereits in der Joyn-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" zu sehen war, verriet dabei, dass die Familie nach anfänglichen Schwierigkeiten in ihren späteren Jahren als Straßenmusiker teilweise beachtliche Summen verdiente. "An schlechten Tagen, wo es geregnet hat, haben wir 3.000 bis 5.000 D-Mark verdient", erzählte Joey in dem Gespräch. "An guten Tagen, an einem langen Samstag, 20.000 bis 30.000 D-Mark am Tag." Neben ihren Auftritten verkaufte die Band auch Kassetten, LPs und CDs direkt auf der Straße. So kam in den letzten vier bis fünf Jahren vor dem kommerziellen Durchbruch jährlich wohl ein Umsatz von bis zu 1,4 Millionen D-Mark zusammen.

Doch damit nicht genug: Joey packte auch ein brisantes Geheimnis aus. "Heute hau ich alles raus. Es ist eh alles verjährt und ich war noch klein: Wir hatten ein Schwarzkonto in der Schweiz. Das ist noch nie erzählt worden", verriet der 53-Jährige unverblümt. Zudem hortete die Familie "über eine Million Mark nur in Münzen" auf ihrem Hausboot in Köln. Das Geld sei in einem leeren Wassertank gelagert worden. Joey habe die Münzen zur Bank getragen und das als tägliches Training genutzt. Nach dem Durchbruch mit dem Album "Over the Hump" (1994) explodierte der Umsatz regelrecht: "Wir haben einen Umsatz von 120 Millionen Mark im Jahr gemacht", erinnerte sich Joey. Gleichzeitig sei das Geld teilweise verschwenderisch ausgegeben worden. Als Beispiel nannte er Privatjets für sechs bis acht Leute, mit denen am Ende nur zwei Personen flogen und die 30.000 bis 40.000 D-Mark kosteten. "Geld verbrannt ohne Ende", resümierte Joey.

Die Finanzen der Kelly Family wurden über die Firma Kel-Life GmbH verwaltet. Zunächst führte Vater Dan Kelly (†71), der zu seinem anderen Sohn, Michael Patrick (48), lange Zeit eine wohl schwierige Beziehung hatte, die Geschäfte, bevor Joey im Herbst 1999 selbst die Geschäftsführung übernahm. Im November 2024 wurde die Firma schließlich endgültig aufgelöst. Joey ist Vater von vier Kindern und hat sich neben seiner Musikkarriere auch als Extremsportler einen Namen gemacht. Er absolvierte bereits über 40 Marathons und mehr als 30 Ultramarathons. Die Kelly Family hatte bereits in den ersten zehn Jahren als Straßenmusiker finanziell kaum etwas verdient, bevor sich das Blatt wendete und die Band zu einer der erfolgreichsten deutschen Musikgruppen der Neunzigerjahre wurde.

ActionPress / Zengel, Dirk Joey Kelly, Oktober 2024

Joey, Angelo, Dan und Kathy Kelly im Schloss Gymnich

Getty Images Michael Patrick Kelly im Dezember 2022