Darum entschied sich Maite Kelly gegen Kelly-Family-Comeback

Maite Kelly (45), bekannt als ehemaliges Mitglied der Kelly Family, hat in einem neuen Interview offenbart, warum sie sich dazu entschied, nicht Teil des Comebacks der ikonischen Familienband zu sein. Die mittlerweile erfolgreiche Solokünstlerin erklärte im Gespräch mit dem ORF, dass ihre drei Kinder ausschlaggebend für diese Entscheidung waren. Obwohl der Wunsch, erneut mit ihren Geschwistern Musik zu machen, vorhanden war, entschied sie sich wegen der besseren Planbarkeit ihres Lebens dagegen: "Ich wollte eigentlich gerne mitmachen, aber ich habe halt drei Kinder. [...] Es war viel einfacher für mich als Einzelmensch meinen Kalender um meine Kinder zu planen, als meine Geschwister jetzt dazu zu zwingen, sich anzupassen."

Zwar bezeichnet sich Maite als absoluten Familienmenschen und wäre deshalb gern wieder ein Teil der Familien-Band gewesen, ihre Kinder kommen jedoch für sie an erster Stelle: "Mir ist Familie schon immer sehr wichtig gewesen. Doch als Mutter bin ich meinen Kindern für immer verpflichtet." Trotz ihres Verzichts auf die Kelly Family gelang Maite Kelly ein bemerkenswerter Erfolg als Solokünstlerin, was für sie nicht selbstverständlich war: "Dass es mit meiner musikalischen Karriere dann so erfolgreich wurde, war für mich nicht so offensichtlich."

Abseits der Musik hätte sich Maite damals aber auch einen anderen Werdegang vorstellen können. Wie sie kürzlich im Gespräch mit Meine Schlagerwelt verriet, habe die Sängerin überlegt, beruflich in die pädagogische Richtung zu gehen. Nach ihrer Zeit in der Kelly Family sei sie für ihren Berufswunsch sogar ein halbes Jahr nach Afrika gezogen, um dort in einem Kindergarten zu arbeiten. Doch wie das Leben so spielt, verfolgte sie diese Pläne nicht weiter. Die heute 45-Jährige wurde schwanger und widmet sich seither ihrer Mutterschaft sowie weiterhin der Musik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Die Kelly Family

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021