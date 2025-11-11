Michael Patrick Kelly würdigt verstorbenen Papa Daniel

Michael Patrick Kelly (47) hat mit seinem neuesten Album "Traces", das am 31. Oktober erschienen ist, besonders emotionale Töne angeschlagen. Der Sänger widmet darin seinem verstorbenen Vater Daniel Kelly Sr. den Song "The Day My Daddy Died", der tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt erlaubt. In der NDR Talkshow sprach er offen über die Entstehung des Liedes, das er gemeinsam mit seinen Geschwistern aufnahm. Trotz der Zusammenarbeit stellte er klar: "Das war kein Marketingcoup, das ist keine Reunion, das ist einfach ein musikalisches Denkmal für meinen Vater." Sein Vater verstarb 2002 an einer Hirnblutung, ein Verlust, der Michael Patrick nachhaltig prägte.

Über seine schwierige Beziehung zur Trauer und seinen Umgang damit gab der Musiker in der Talkshow weitere Einblicke. "Ich bin mehr so der Typ 'Schluck es runter'", erklärte der Sing meinen Song-Star, der schon im Alter von fünf Jahren den Verlust seiner Mutter verkraften musste. Über den Tod des Vaters sagte er: "Es ist wirklich so, dass ich nicht geweint habe. Vielleicht wollte ich einfach stark sein und Papa beweisen, dass es okay ist, dass er jetzt geht." Erst nach zehn Tagen konnte er seinen Tränen freien Lauf lassen. Unterstützung erhielt er in den letzten Jahren durch zwei enge Freunde, die ihm halfen, Emotionen zuzulassen: "Die haben mir gesagt: Auch Männer dürfen weinen. Wenn die Trauer kommt, lass es zu, gib ihr Raum, weil es dann heilt."

Die Zusammenarbeit mit seinen Geschwistern für den Song bedeutet trotz der emotionalen Bedeutung keine Neuauflage der berühmten Kelly Family. Der Sänger setzt damit auf die verbindende Kraft der Musik, die schon immer eine zentrale Rolle im Leben seiner Familie spielte. Als Mitglied der berühmten Kelly Family erlebte er Erfolge und Herausforderungen, die er in seinem neuen Album authentisch verarbeitet. "Mein Leben ist voller Brüche. Jeder Mensch ist irgendwo gebrochen", gestand er offen und ehrlich in der Sendung. "Diese Kelly-Family-Story, die man immer hört, ist natürlich sehr schön, außergewöhnlich, war aber auch nicht immer einfach." Mit "Traces" gelingt es ihm nun, persönliche Verluste, familiäre Bande und den Umgang mit Gefühlen eindrucksvoll in Musik zu übersetzen.

Anzeige Anzeige

Michael Patrick Kelly 2018 in Hannover

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly im Dezember 2022