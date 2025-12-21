Darum hält Michael Patrick Kelly nichts von Fan-Kult

Michael Patrick Kelly (48), bekannt aus der legendären Kelly Family, gewährte am vergangenen Sonntag in der Radiosendung "Frühstück bei mir" überraschend ehrliche Einblicke in sein Leben. Im Gespräch mit Moderatorin Claudia Stöckl erzählte der Sänger von seiner Zeit der Sinnsuche im Kloster, seiner Jugendliebe und der engen Beziehung zu seinem verstorbenen Vater. Dabei verriet er auch eine eher ungewöhnliche Haltung: Autogramme gibt er grundsätzlich nicht. Seine Begründung ist klar und direkt: "Alles, was mit Personenkult zu tun hat, lehne ich ab!" Diese Einstellung sei stark von seinen Erfahrungen innerhalb der Kelly Family geprägt, die weltweit Millionen Fans begeisterte.

Michael Patrick Kelly erklärte, dass ihn das ohrenbetäubende Kreischen der Fans bei den Konzerten der Kelly Family schon als Teenager irritierte. So sehr er die Unterstützung der Anhänger schätze und bewundere – das ständige Kreischen empfand er damals wie heute als unangenehm. Besonders bezeichnend sei ihm dieses Gefühl bewusst geworden, als seine Nichte kürzlich ein Video eines Harry-Styles-Konzerts in die Familien-Chatgruppe geschickt habe. Auch Jahre nach den familiären Megashows empfinde er solche Momente als akustisch belastend. Dennoch betonte er, dass die Kelly Family damals beeindruckende 1000 Fanbriefe pro Tag erhielt, was für ihn immer noch schwer greifbar sei.

Die Erfahrung, im frühen Alter mit einem derartigen Hype konfrontiert zu werden, prägte Michael Patrick Kelly nachhaltig. Der Sänger sprach in der Vergangenheit offen darüber, wie der ständige Druck und die Erwartungen des Rampenlichts ihn forderten. Doch statt sich zu verlieren, fand er Inspiration und Orientierung in den Werten seines Vaters und schöpft bis heute Kraft aus diesen Prinzipien. Solche Erfahrungen trugen letztlich auch zu seiner Entscheidung bei, nach einer Auszeit im Kloster in die Musikwelt zurückzukehren, aber mit klareren Grenzen und einem stärkeren Fokus auf seine eigene innere Balance.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly, Sänger

Anzeige Anzeige

André Havergo, Future Image Michael Patrick Kelly in Osnabrück