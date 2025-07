Wegen Familie: Gabriel Kelly ist oft Vorurteilen ausgesetzt

Gabriel Kelly (24), der Sohn von Angelo Kelly (43), hat in der ZDF-Morgenshow "Volle Kanne" offen darüber gesprochen, wie schwierig es manchmal ist, ein Teil der berühmten Kelly-Dynastie zu sein. Der Musiker wird immer wieder mit Klischees konfrontiert, denen er mal mit Humor, mal mit Ernsthaftigkeit begegnet. Aus einer solchen Begebenheit entstand sein neuer Song "Ex oder Kelly-Fan". Gabriel erinnert sich: "Ich war in einer Kneipe und da sagten welche: 'Ex oder Kelly-Fan?'. Ich fragte die Barkeeperin: 'Machen die sich über mich lustig?'" Doch es handelte sich nur um einen Trinkspruch, der ihn letztlich zu den humorvollen Songzeilen inspirierte.

In dem Titel nimmt Gabriel die typischen Vorurteile gegenüber seiner Familie aufs Korn: Ob Altkleider, Recycling-Möbel oder das vermeintlich fehlende Interesse an Hygiene – all diese Klischees werden von ihm selbstironisch verarbeitet. Dabei geht es ihm nicht nur um die Musik, sondern auch darum, sich von den ständigen Vergleichen mit seiner berühmten Familie zu lösen. Sein Debütalbum sieht er als klare Abgrenzung von den traditionellen Klängen der Kelly Family. Auch privat strebt er eine neue Richtung an: Gabriel, der keinen Schulabschluss hat und von seiner Mutter zu Hause unterrichtet wurde, betont, dass er für seine zukünftigen Kinder andere Wege gehen will. "Sie sollen auf eine Schule gehen und mehr Optionen haben", erklärt er entschlossen.

Abseits seiner musikalischen Projekte hat Gabriel in der Vergangenheit auch abseits der Bühne Schlagzeilen gemacht. Besonders sein Privatleben ist immer wieder Thema. Obwohl er glücklich mit seiner Freundin Leoni ist, kursierten Gerüchte über eine Affäre mit einer anderen Frau, mit der er öfter in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Gabriel kommentierte dies zuletzt gelassen und betonte, dass ihn solche Spekulationen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Leoni steht fest an seiner Seite und hat ebenfalls ein entspanntes Verhältnis zu den Schlagzeilen. Zwischen dem Alltag als Kelly und seinem Wunsch nach Eigenständigkeit findet Gabriel somit seine ganz eigene Balance.

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly, September 2024

Getty Images Die Kelly Family, Dezember 2021

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024